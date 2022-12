«Українська народна премія 2022» – сміливі вести бізнес

Дякуючи Збройним силам України український бізнес може продовжувати працювати, а українці займатися своїми улюбленими справами, і жоден «блекаут» нас не зупинить. Кожна маленька кав'ярня, барбершоп, майстерня, підприємство – героїчно борються на своєму фронті, створюючи економічне майбутнє.

«Українська народна премія», у свою чергу, дає можливість українським споживачам обирати найкращі компанії та розповідати про це всім. Переможці нагороджуються почесною золотою медаллю, яка є свідченням народного визнання, довіри та симпатії українців.

В цей ювілейний рік роботи конкурсу було визначено 656 компаній, які здобули звання найкращих та отримали відзнаку «Української народної премії».

Пропонуємо ознайомитись із деякими переможцями рейтингу:

HOTLINE.FINANCE - Страховий маркетплейс (агрегатор) 2022 року

CC LOAN - Сервіс кредитів (до зарплати) 2022 року

DNIPRO-M - Мережа фірмових магазинів 2022 року

KITE - Рюкзаки 2022 року

VARTA - Батарейки 2022 року

VARTA - Акумуляторні батарейки 2022 року

LACALUT - Зубна паста 2022 року

БРАДОБРЕЙ - Мережа барбершопів 2022 року

АПТЕКА АНЦ - Мережа аптек 2022 року

МАТИ ТА ДИТИНА - Клініка репродуктивної медицини 2022 року

B.BRAUN - Шприци 2022 року

OMRON - Виробник обладнання для здоров'я 2022 року

BINOTEL - Віртуальна АТС 2022 року

BINOTEL - Call-tracking сервіс 2022 року

РАЗГРУЗКА - Мувінгова компанія (м.Київ) 2022 року

MOYO - Мережа магазинів техніки 2022 року

SUZIE - Дитячий одяг (шкільна форма) 2022 року

ГОРЬКИЙ ESPRESSO BAR - Мережа кав'ярень 2022

GO IT - IT освіта 2022 року

ANSWEAR.UA - Мультибрендовий магазин 2022 року

Повний перелік з усіх компаній-переможців можна знайти на офіційному веб-сайті премії:

https://www.ukrainian-choice.com/winners-2022

Вже найближчим часом стартує реєстрація для участі у рейтингу «Українська народна премія – 2023», де компанії знову отримають можливість довести, що заслуговують на народне визнання.

Підтримуйте ЗСУ та вірте в Перемогу!

Слава Україні!