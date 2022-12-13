«Українська народна премія 2022» – сміливі вести бізнес

Війна дуже різко та болюче увійшла в оселю до кожного українця, проте вона точно зробила нас сильніше.
Дякуючи Збройним силам України український бізнес може продовжувати працювати, а українці займатися своїми улюбленими справами, і жоден «блекаут» нас не зупинить. Кожна маленька кав'ярня, барбершоп, майстерня, підприємство – героїчно борються на своєму фронті, створюючи економічне майбутнє.
«Українська народна премія», у свою чергу, дає можливість українським споживачам обирати найкращі компанії та розповідати про це всім. Переможці нагороджуються почесною золотою медаллю, яка є свідченням народного визнання, довіри та симпатії українців.
В цей ювілейний рік роботи конкурсу було визначено 656 компаній, які здобули звання найкращих та отримали відзнаку «Української народної премії».
Пропонуємо ознайомитись із деякими переможцями рейтингу:
HOTLINE.FINANCE - Страховий маркетплейс (агрегатор) 2022 року
CC LOAN - Сервіс кредитів (до зарплати) 2022 року
DNIPRO-M - Мережа фірмових магазинів 2022 року
KITE - Рюкзаки 2022 року
VARTA - Батарейки 2022 року
VARTA - Акумуляторні батарейки 2022 року
LACALUT - Зубна паста 2022 року
БРАДОБРЕЙ - Мережа барбершопів 2022 року
АПТЕКА АНЦ - Мережа аптек 2022 року
МАТИ ТА ДИТИНА - Клініка репродуктивної медицини 2022 року
B.BRAUN - Шприци 2022 року
OMRON - Виробник обладнання для здоров'я 2022 року
BINOTEL - Віртуальна АТС 2022 року
BINOTEL - Call-tracking сервіс 2022 року
РАЗГРУЗКА - Мувінгова компанія (м.Київ) 2022 року
MOYO - Мережа магазинів техніки 2022 року
SUZIE - Дитячий одяг (шкільна форма) 2022 року
ГОРЬКИЙ ESPRESSO BAR - Мережа кав'ярень 2022
GO IT - IT освіта 2022 року
ANSWEAR.UA - Мультибрендовий магазин 2022 року
Повний перелік з усіх компаній-переможців можна знайти на офіційному веб-сайті премії:
https://www.ukrainian-choice.com/winners-2022
Вже найближчим часом стартує реєстрація для участі у рейтингу «Українська народна премія – 2023», де компанії знову отримають можливість довести, що заслуговують на народне визнання.
Підтримуйте ЗСУ та вірте в Перемогу!
Слава Україні!