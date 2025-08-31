Українська продукція підкорила ЄС: що масово закуповуть європейці

Супермаркет / © Credits

У січні-липні 2025 року українські виробники експортували 6,2 тисячі тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Основними покупцями українських овочів стали країни Європейського Союзу.

Про це повідомило видання Agrotimes з посиланням на дані Державної митної служби.

Найбільше продукції поставили до Німеччини — 30,5% від загального обсягу експорту, до Польщі — 24,1%, а також до Італії — 10,6%.

Водночас імпорт заморожених овочів до України перевищує експорт. За перші сім місяців цього року в країну ввезли 7,6 тисячі тонн такої продукції, витративши $10,1 млн. Левову частку імпорту забезпечила Польща (73,4%), на другому місці — Бельгія (14,1%), а на третьому — Іспанія (3,5%).

Для порівняння, у 2024 році Україна також увійшла до числа світових лідерів в іншій харчовій категорії — експорту меду. Тоді було поставлено 85,8 тисячі тонн продукції, що дозволило нашій державі посісти третє місце у світі. Найбільшими імпортерами стали Німеччина, США, Польща, Франція та Бельгія. Крім того, український мед потрапляв і на ринки Туреччини, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Канади, Катару та Йорданії.

Втім, у 2025 році нові експортні квоти Європейського Союзу створюють додаткові труднощі для українських експортерів меду.

Нагадаємо, вже зовсім скоро на українців чекає здорожчання соняшникової олії. За прогнозами, вартість пляшки може сягнути ста гривень.

Причиною стало зменшення врожаю через складні погодні умови та здорожчання логістики. Водночас на світових ринках попит на українську олію традиційно високий, тож значна частина продукції йде на експорт.