Українська зброя продаватиметься за кордон: в уряді розглядають кілька сценаріїв експорту

Експорт української зброї може стартувати ще до кінця року / © Укрспецекспорт

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Українські оборонні підприємства можуть почати експортувати свою продукцію вже цього року. Серед можливих сценаріїв — створення фонду для закупівлі зброї ЗСУ, куди надходитиме частина грошей від продажу української зброї за кордон. Інший варіант — запровадження додаткових митних тарифів на експорт зброї.

Про деталі майбутніх сценаріїв пише Forbes Ukraine з посиланням на джерела.

За словами ексзаступника міністра економіки Ігоря Фоменка, в Україні на різних рівнях працюють над сценаріями експорту української зброї вже кілька місяців.

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«Політичне рішення щодо механізму відкриття експорту озброєння може бути ухвалене вже в травні. І президент, і пан Єрмак [керівник ОПУ — ред.] активно долучалися, намагалися розібратися. Вони в темі з вересня минулого року», — зазначив Фоменко.

Питання експорту української зброї порушили зокрема через те, що минулого року вітчизняні виробничі потужності РЕБ і дронів були завантажені лише на 37% через відсутність державних контрактів.

«Якщо у держави немає ресурсів на довгострокові контракти, контрольований експорт — компромісний варіант», — заявила у лютому виконавча директорка обʼєднання «Технологічні сили України» (ТСУ) Катерина Михалко.

Але, за словами засновника одного з виробництв БпЛА, який розмовляв з журналістами на умовах анонімності, ситуація щодо можливого експорту озброєння змінилася лише у середині квітня.

«Є загальне погодження від президента на відкриття експорту», — зауважив співрозмовник видання.

Водночас інше анонімне джерело з парламентської фракції «Слуга народу» повідомило, що наразі триває робота над розробленням процедури експорту.

«Рішення про повноцінний комерційний експорт — наступний крок», — зазначив депутат.

Він додав, що зараз Рада разом з Держслужбою експортного контролю працюють над спрощенням виїзду виробників на спеціалізовані виставки зброї.

Три сценарії експорту української зброї

У влади поки що немає єдиного рішення щодо того, за яким сценарієм українські виробники можуть експортувати зброю. Але на розгляді перебуває щонайменше три варіанти:

Точкове погодження. Експорт 50% від розміру українських контрактів. 20% мита на продажі за кордон.

За словами представника великого виробника FPV-дронів, за першим сценарієм влада готова дозволити експорт, але кожний контракт з іншими країнами розглядатиметься окремо.

Депутат від «Слуги народу» зазначив, що за таким сценарієм юридично нічого не зміниться, експорт зброї і зараз не заборонено законами України. Але раніше усі спроби виробників отримати дозвіл на експорт за конкретним контрактом закінчувались фактично нічим.

За словами іншого виробника FPV-дронів, другий варіант передбачає дозвіл на продаж за кордон 50% від кількості зброї, яка законтрактована для потреб України. Водночас виробників хочуть зобов’язати передавати частину грошей від експорту на закупівлю зброї для ЗСУ.

За третій сценарієм пропонують запровадити 20% мита на експорт зброї, я отримані таким чином гроші спрямувати до спеціально створеного фонду. Звідти кошти використовуватимуться для закупівель зброї для Сил оборони України.

Нагадаємо, за ініціативи Української Ради Зброярів, відбулося публічне обговорення одного з ключових питань для безпеки оборонної індустрії — захисту даних про виробників озброєння в державних реєстрах.