Українські аграрії зберуть рекордний урожай соняшника: як це вплине на ціну олії

Українські аграрії зберуть рекордний урожай соняшника: як це вплине на ціну олії

За словами експертів,незважаючи на очікуваний рекордний урожай, ціни залишаються досить високими.

У 2021 році в Україні планують зібрати рекордний урожай олійних культур за всі роки спостережень, проте ціни на олію не поспішають падати

Про це заявила директорка з маркетингу "АПК-Інформ" Ірина Озіп.

За її словами, очікується рекордний урожай соняшнику – 16,8 млн т – за рахунок збільшення площ і підвищення рівня врожайності. Тим не менше, незважаючи на очікуваний рекордний урожай, ціни на українську агропродукцію залишаються досить високими.

"Основними факторами впливу на цінову динаміку є високий рівень цін в основних країнах-експортерах на тлі ризиків зниження виробництва, а також стримування продажів українськими фермерами. Ми очікуємо, що високий рівень цін збережеться протягом усього сезону", — зазначила експертка.

Водночас портал GrainTrade прогнозує поступове зменшення ціни на олію. Так, минулого тижня стрибок ціни на рослинну олію на світових ринках прискорився на тлі високих цін на нафту і газ і в очікуванні активізації попиту.

За словами аналітиків, в Україні, під тиском низького експортного попиту, закупівельна ціна соняшника поступово знижуватиметься. Це дає підстави говорити, що ціна на соняшникову олію теж буде меншою.

Нагадаємо, що в Україні злетіли ціни на соняшникову олію.

На полицях українських магазинів рекодні ціни на вітчизняну соняшникову олію: 60-70 грн за 800-900 мілілітрів. Утім на полицях європейських супермаркетів українська олія коштує удвічі дешевше.

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