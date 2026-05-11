Українські АЗС оновили ціни: що відбувається з бензином і дизелем

Ціни на пальне в Україні / © Associated Press

Після вихідних, у понеділок, 11 травня, на українських автозаправних станціях зафіксовано зміну цін на пальне, причому ситуація суттєво відрізняється залежно від мережі та оператора.

Про це повідомляє «Київ 24».

Частина найбільших АЗС залишила без змін ціни, які діяли раніше, однак окремі мережі вже почали коригування. Тож на деяких заправках бензин здорожчав, водночас дизельне пальне, навпаки, здешевшало.

Зокрема, бензин у середньому додав у ціні близько 1–2 грн за літр, а на преміальних АЗС здорожчання сягало навіть 2–3 грн. Водночас дизельне пальне на частині заправок здешевшало приблизно на 2 грн.

Ціни на АЗС 11 травня

Станом на 11 травня середні ціни по країні такі:

бензин А-95 коштує близько 77 грн за літр;

дизельне пальне — орієнтовно 79 грн за літр;

автогаз — понад 49 грн за літр.

Варто зазначити значну різницю у вартості пального навіть у межах одного міста. В Києві, наприклад, ціна на скраплений газ коливається від 46,90 грн до 49,90 грн за літр залежно від мережі.

Нагадаємо, ринок пального в Україні навесні демонструє неоднорідну динаміку. Частина операторів утримує попередні ціни, водночас інші поступово їх коригують залежно від закупівельної вартості та ринкової кон’юнктури.

