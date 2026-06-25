ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
832
Час на прочитання
2 хв

Українські АЗС знизили ціни на пальне: скільки тепер коштують бензин, дизель і газ

Дизель і автомобільний газ подешевшали у кількох великих мережах, а одна з компаній запустила акцію зі знижкою на преміальний бензин.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Ціни на пальне 25 червня в Україні

Ціни на пальне 25 червня в Україні / © Associated Press

На українських автозаправних станціях 25 червня оновили вартість пального. Частина великих мереж знизила ціни на дизельне пальне та автогаз, а на одній із АЗС стартувала акція, в межах якої преміальний бензин подешевшав одразу на 3 грн за літр.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

Так, мережі OKKO та WOG зменшили вартість звичайного та преміального дизельного пального на 1 грн. Відтепер літр ДП Євро коштує 80,90 грн, а брендового дизеля — 83,90 грн. Також на гривню подешевшав автомобільний газ — до 42,90 грн за літр.

Водночас державна мережа «Укрнафта» від 25 до 29 червня проводить акційну пропозицію на преміальне пальне. У межах акції бензин А-95 Energy подешевшав одразу на 3 грн — до 73,90 грн за літр. Після зниження його ціна зрівнялася зі звичайним бензином А-95.

Також на 3 грн дешевшим став преміальний дизель Energy. Тепер його продають по 75,90 грн за літр. На 1 грн знизилася й вартість звичайного дизельного пального, яке також коштує 75,90 грн за літр.

Водночас ціни на бензин А-92, бензин А-98 Energy та автомобільний газ у мережі «Укрнафта» залишилися без змін. Вони становлять 68,90 грн, 81,90 грн та 40,40 грн за літр відповідно.

Натомість мережа SOCAR протягом останньої доби вартість пального не змынювала. Тут бензин А-95 коштує 78,90 грн за літр, преміальний бензин NANO 95 — 82,90 грн, дизельне пальне NANO — 82,90 грн, преміальний дизель NANO Extro — 85,90 грн, а автомобільний газ — 43,90 грн за літр, що є найвищою ціною серед згаданих мереж.

Ціни на пальне сьогодні, 25 червня 2026 року

OKKO

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ (Pulls 95) — 81,90 грн/л

  • ДП — 80,90 грн/л

  • ДП+ (Pulls) — 83,90 грн/л

  • А100 (Pulls 100) — 88,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

WOG

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ (Mustang) — 81,90 грн/л

  • ДП — 80,90 грн/л

  • ДП+ (Mustang) — 83,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ (NANO 95) — 82,90 грн/л

  • ДП — 82,90 грн/л

  • ДП+ (NANO Extro) — 85,90 грн/л

  • А100 (NANO 100) — 88,90 грн/л

  • Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

  • А95 — 73,90 грн/л

  • А95+ (Energy) — 73,90 грн/л

  • ДП — 75,90 грн/л

  • ДП+ (Energy) — 75,90 грн/л

  • А92 — 68,90 грн/л

  • Газ — 40,40 грн/л

Нагадаємо, за оцінкою директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо вартість нафта на світовому ринку впаде до близько 50 доларів за барель.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
832
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie