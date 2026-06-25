Українські АЗС знизили ціни на пальне: скільки тепер коштують бензин, дизель і газ

Ціни на пальне 25 червня в Україні / © Associated Press

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На українських автозаправних станціях 25 червня оновили вартість пального. Частина великих мереж знизила ціни на дизельне пальне та автогаз, а на одній із АЗС стартувала акція, в межах якої преміальний бензин подешевшав одразу на 3 грн за літр.

Про це повідомляє видання РБК-Україна.

Так, мережі OKKO та WOG зменшили вартість звичайного та преміального дизельного пального на 1 грн. Відтепер літр ДП Євро коштує 80,90 грн, а брендового дизеля — 83,90 грн. Також на гривню подешевшав автомобільний газ — до 42,90 грн за літр.

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Водночас державна мережа «Укрнафта» від 25 до 29 червня проводить акційну пропозицію на преміальне пальне. У межах акції бензин А-95 Energy подешевшав одразу на 3 грн — до 73,90 грн за літр. Після зниження його ціна зрівнялася зі звичайним бензином А-95.

Також на 3 грн дешевшим став преміальний дизель Energy. Тепер його продають по 75,90 грн за літр. На 1 грн знизилася й вартість звичайного дизельного пального, яке також коштує 75,90 грн за літр.

Водночас ціни на бензин А-92, бензин А-98 Energy та автомобільний газ у мережі «Укрнафта» залишилися без змін. Вони становлять 68,90 грн, 81,90 грн та 40,40 грн за літр відповідно.

Натомість мережа SOCAR протягом останньої доби вартість пального не змынювала. Тут бензин А-95 коштує 78,90 грн за літр, преміальний бензин NANO 95 — 82,90 грн, дизельне пальне NANO — 82,90 грн, преміальний дизель NANO Extro — 85,90 грн, а автомобільний газ — 43,90 грн за літр, що є найвищою ціною серед згаданих мереж.

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Ціни на пальне сьогодні, 25 червня 2026 року

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (Pulls 95) — 81,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ (Pulls) — 83,90 грн/л

А100 (Pulls 100) — 88,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (Mustang) — 81,90 грн/л

ДП — 80,90 грн/л

ДП+ (Mustang) — 83,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ (NANO 95) — 82,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ (NANO Extro) — 85,90 грн/л

А100 (NANO 100) — 88,90 грн/л

Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л

А95+ (Energy) — 73,90 грн/л

ДП — 75,90 грн/л

ДП+ (Energy) — 75,90 грн/л

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 40,40 грн/л

Нагадаємо, за оцінкою директора консалтингової компанії «А-95» Сергія Куюна, бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо вартість нафта на світовому ринку впаде до близько 50 доларів за барель.

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