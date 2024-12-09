Українські банки готують жорсткі обмеження на перекази: що зміниться для клієнітів

Сім великих українських банків найближчим часом планують підписати меморандум, який передбачає посилення обмежень на перекази з картки на картку.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, раніше Національний банк уже вводив подібні обмеження на P2P-перекази, але нові ініціативи банків передбачають ще жорсткіші ліміти. Зокрема, вони поширюватимуться на всі види переказів, у тому числі через IBAN.

Планується встановити ліміт на перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерела коштів, якщо сума перевищує 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів із підвищеним ризиком цей ліміт буде знижено до 50 тисяч гривень.

Обмеження стосуватимуться як міжнародних транзакцій, так і переказів усередині країни. Крім того, пропонується встановити обмеження на кількість рахунків у одній валюті: клієнти, які не мають документального підтвердження походження коштів, зможуть мати не більше трьох рахунків.

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За інформацією Forbes, меморандум планують підписати такі банки: Ощадбанк, ОТП Банк, Приватбанк, Правекс банк, ПУМБ, Райффайзен банк та Універсал банк.

Нагадаємо, що українські банки розглядають можливість підписання спільного меморандуму щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

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