Українські банки можуть зупиняти операції клієнтів: в НБУ назвали причину

Банк може вимагати пояснень і підтверджувальних документів для проведення операції.

Українські банки можуть зупиняти операції на рахунках своїх клієнтів, якщо на них надходять великі суми. Для таких операцій потрібні пояснення та документи, що підтверджують легальність походження коштів.

Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю "Ми - Україна".

За її словами деякі підприємці користуються рахунками для фізичних осіб, замість оформлення рахунків ФОП, щоб уникнути сплати податків.

"Потім на цей рахунок фізичної особи починають приходити якісь гроші, і банк не розуміє, звідки. Якщо ти або ніде не працюєш, або працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, у таких випадках банки справді зупиняють операції та вимагають пояснень і підтверджувальних документів", - заначила Рожкова.

Вона підкреслила, що це "постійна життєва історія".

"Так бізнесмен намагається заробити більше, і менше витратитися, так щоб мати більший прибуток, а держава хоче, щоб бізнесмен поділився. І в цьому постійний пошук справедливості. Мені здається, що зараз не час для пошуку справедливості", - додала заступниця голови НБУ.

Нагадаємо, в НБУ запевняють, що мають достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку в Україні.

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