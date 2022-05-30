Українські біженці в Бельгії зможуть обмінювати гривню на євро

Українські біженці в Бельгії зможуть обмінювати гривню на євро

Національні банки Бельгії та України підписали відповідні угоди.

Від 1 червня біженці з України у Бельгії зможуть обмінювати готівкову гривню на євро.

Зазначається, що Бельгія стала другою країною-членом ЄС, яка пропонує цю послугу для українців.

Про це повідомляє Національний банк Бельгії.

Українці зможуть обмінювати банкноти гривні на євро у касах Нацбанку Бельгії та у відділеннях банків-учасників (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels). Одна повнолітня особа може обміняти максимум 10 000 гривень.

Для обміну прийматимуть банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень.

"Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні", - сказав директор Нацбанку Тім Германс.

У бельгійському Центробанку уточнили, що громадянам України, які перебувають у Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у місцевому банку з метою отримувати заробітну платню або пересилати гроші.

Нагадаємо, від 24 травня українські біженці в Німеччині можуть обміняти готівкову гривню на євро.

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