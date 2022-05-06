Вимушені переселенці в Україні можуть отримати допомогу за програмою ООН через ПриватБанк

Вимушені переселенці в Україні можуть отримати допомогу за програмою ООН через ПриватБанк

Виплата грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні складатиме 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

Готівкові виплати від Організації об'єднаних націй громадянам України, які покинули свої домівки через війну, здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme, WFP) через систему Western Union в ПриватБанку.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

У повідомленні йдеться, що сума допомоги складатиме 2 220 грн на особу та до 6 660 грн на родину.

Після оформлення допомоги код переказу буде надіслано Western Union в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. За відсутності мобільного телефону, потрібно буде ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді за адресою проживання.

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Отримати переказ за кодом Western Union можна через Приват24 (мобільний і веб), у банкоматах, терміналах самообслуговування, у відділеннях банку або зарахувати на картку за телефоном клієнтської підтримки 3700 або в чаті онлайн.

Усі питання стосовно отримання допомоги можна вирішити, звернувшись до Всесвітньої продовольчої програми ООН (World Food Programme, WFP) на сайті або, зателефонувавши

на гарячу лінію організації 0 800 307 711.

Нагадаємо, що раніше генсек ООН, перебуваючи в Києві, анонсував виплату переселенцям додаткової допомоги через програму ООН.

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