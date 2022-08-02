Українські біженці зможуть обміняти готівкову гривню на євро на Мальті

Обмін грошей можуть здійснити українці, які мають довідку про отримання захисту від Агентства міжнародного захисту на Мальті.

Від 1 серпня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають на Мальті, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, українці, які мають довідку про отримання захисту від Агентства міжнародного захисту на Мальті, зможуть обміняти до 10 тис. грн на одну особу.

"У разі переміщених неповнолітніх українців без супроводу такі обмінні операції можна здійснити за допомогою осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта", - йдеться у повідомленні.

До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку мальтійського Центробанку.

Програма обміну готівкової гривні вже почала працювати в Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах та Швейцарії.

Нагадаємо, долар буде по 36,6, в НБУ розповіли, коли посилиться гривня.

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