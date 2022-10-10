Українські біженці зможуть обміняти готівкову гривню на євро у Литві – НБУ

Громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Від 10 жовтня 2022 року українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Литві, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Відповідну угоду Національний банк України та Банк Литви уклали 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

"Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами", - зазначає НБУ.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Банку Литви. Комісія за транзакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти – 2,5 євро.

Програма обміну готівкової гривні вже почала працювати у Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах, Швейцарії та на Мальті.

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