Українські біженці зможуть обміняти у Швейцарії готівкову гривню на франки

Українські біженці зможуть обміняти у Швейцарії готівкову гривню на франки

НБУ продовжує розширювати програми обміну гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли переселенців з України.

Від 27 червня українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Швейцарії, зможуть обміняти готівкову гривню на швейцарські франки.

Нацбанк підписав відповідну угоду з Національним банком Швейцарії.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Обмін готівкової гривні на швейцарські франки для українців стартує 27 червня. Він доступний повнолітнім громадянам України, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації. Обміняти готівку можна в розмірі до 10 000 грн на особу", - йдеться у повідомленні.

Допомагають зі здійсненням обміну банки UBS Switzerland AG та Credit Suisse. На їхніх сайтах щотижня публікуватиметься інформація про обмінний курс.

Нагадаємо, українці вже можуть обміняти гривню у Бельгії, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Італії та Швеції.

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