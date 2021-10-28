Українські будівельники зможуть працевлаштуватися в Ізраїлі: що для цього потрібно

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо додаткового залучення до 2000 фахівців з України.
Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук провів зустріч з Іцхаком Мойалем – Головою Федерації працівників будівельної і деревообробної промисловості Держави Ізраїль.
Предметом зустрічі стали забезпечення прав та соцзахист українців, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі, а також залучення додаткових спеціалістів, повідомляє Посольство України у четвер, 28 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Відбулося знайомство з організаційною структурою профспілок Держави Ізраїль, напрямами взаємодії з профспілковими організаціями України. Констатовано високий рівень співпраці з українськими партнерами. Найбільшої уваги під час бесіди приділено забезпеченню прав і соціальному захисту громадян України, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі. Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників", - йдеться у повідомленні.
Посольство зазначає, що уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо додаткового залучення до 2000 фахівців з України.
"У цьому контексті повідомляється, що 8-11 листопада за безпосередньої участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" відбудеться процедура тестування та відбору заявників", - наголошується у повідомленні.
Сторони констатували, що наявність чітких і прозорих правил із залучення робочої сили з України стоїть на заваді нелегальній трудовій міграції до Ізраїлю.
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