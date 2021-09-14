Українські держбанки за другий квартал отримали втричі більший прибуток: хто лідирує

Українські держбанки за другий квартал отримали втричі більший прибуток: хто лідирує

Найбільш прибутковим серед банків державного сектору був "Приватбанк".

У другому кварталі 2021 року державні банки отримали прибуток на загальну суму 10,8 млрд грн. Майже на 86% цей обсяг був сформований за рахунок прибутку, який отримав "ПриватБанк" – 9,2 млрд грн.

Більш детально про це розповіли у Міністерстві фінансів України.

Також читайте У Світовому банку порадили, як профінансувати накопичувальні пенсії

Збереглася тенденція до зростання обсягу кредитного портфеля клієнтів банків державного сектору. Порівняно з квітнем 2021 року, він збільшився на 9,8 млрд грн (на 4,4%), з яких 5,4 млрд грн – збільшення обсягу кредитів, наданих юридичним особам, 4,4 млрд грн – приріст кредитного портфеля фізичних осіб.

Обсяг коштів фізичних осіб на рахунках банків державного сектору за другий квартал 2021 року збільшився на 2,4 млрд грн (на 0,6%) за одночасного скорочення на 5,8 млрд грн (на 1,8%) обсягу коштів юридичних осіб та небанківських фінансових установ.

Найбільш прибутковим серед банків державного сектору був АТ КБ "Приватбанк" - 9,2 млрд грн; за другий квартал "Ощадбанк" отримав 513 мільйонів гривень. Прибуток "Укргазбанку" склав — 726 мільйонів гривень, а "Укрексімбанк" отримав 1,123 млрд гривень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання