Українські фахівці можуть знайти прямі контракти із світовими IT-гігантами — Favbet Tech

Українські IT-фахівці можуть знайти прямі контракти зі світовими технологічними гігантами і тим самим підвищують планку для всього ринку.

Про це йдеться у спільному проекті AIN.UA та Favbet Tech.

"З епідемією COVID весь світ перейшов на гібридну або повністю віддалену роботу, і це відіграло важливу роль у попиті на українських ІТ-фахівців на Заході. За такого ж, а іноді й вищого технічного рівня наших фахівців українці обходяться значно дешевше для західного роботодавця, ніж місцеві айтішники. Тому в багатьох випадках наші фахівці можуть знайти прямі контракти зі світовими IT-гігантами, підвищуючи тим самим планку для всього ринку", — коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Експорт IT-послуг із України також зростає – до повномасштабної війни в середньому на 27% щорічно (за останні чотири роки цей обсяг зріс вдвічі).

Основні драйвери зростання – США (40% експорту) та Британія (10%). Саме ці країни сьогодні найбільше допомагають Україні боротися за перемогу у війні.

2021 року українське ІТ принесло $6,8 млрд експортної виручки – це на $1,8 млрд більше, ніж роком раніше. За оцінками авторів дослідження, IT в Україні мало забезпечити $37-44 млрд експортної виручки в наступні чотири роки.

За даними НБУ, протягом січня-травня 2022-го ІТ-індустрія, незважаючи ні на що, демонструє зростання порівняно з аналогічним періодом 2021 року. До кінця року експортна виручка може досягти $8,5 млрд. Наразі ІТ становить майже половину від загального експорту послуг.

Нагадаємо, під час війни компанія Favbet Tech активно підтримує Мінцифри в ініціативі розгортання IT-армії та організувала власні кібервійська.