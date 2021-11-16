Українські ФОПи виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафи

З'ясувалося, що це прострочені платежі за період карантину.
Нові штрафи. Українські ФОПи в період карантинних обмежень виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафні нарахування.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 16 листопада.
Зазначається, що у багатьох представників малого та середнього бізнесу різні суми за податковими зобов'язаннями. Після звернень за роз'ясненнями, з'ясувалося, що це прострочені платежі за період карантину. Хоча попередньо в уряді анонсували, що ці платежі будуть скасовані.
У головному управлінні Фіскальної служби пояснили, що штрафи були нараховані системою автоматично. Тому юристи радять усім підприємцям перевіряти самостійно свої облікові записи. І в разі виявлення штрафних нарахувань – письмово звертатися до податкової.
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