Українські ФОПи виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафи

Українські ФОПи виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафи

З'ясувалося, що це прострочені платежі за період карантину.

Нові штрафи. Українські ФОПи в період карантинних обмежень виявили у своїх електронних кабінетах нові штрафні нарахування.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 16 листопада.

Зазначається, що у багатьох представників малого та середнього бізнесу різні суми за податковими зобов'язаннями. Після звернень за роз'ясненнями, з'ясувалося, що це прострочені платежі за період карантину. Хоча попередньо в уряді анонсували, що ці платежі будуть скасовані.

У головному управлінні Фіскальної служби пояснили, що штрафи були нараховані системою автоматично. Тому юристи радять усім підприємцям перевіряти самостійно свої облікові записи. І в разі виявлення штрафних нарахувань – письмово звертатися до податкової.

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