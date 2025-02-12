Українські газові сховища майже порожні: запасів не вистачає для економіки – експерт

Запаси природного газу в підземних сховищах України досягли рекордно низького рівня, що створює серйозні ризики для стабільності енергосистеми.

Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

«Також треба зазначити, що недостатній рівень наповненості підземних сховищ газу теж погано відображається на енергетичній системі, оскільки на сьогоднішній день у нас в сховищах знаходиться газу менше 10% від їхньої проектної потужності, мається на увазі активного газу, або 2,9 мільярда кубічних метрів, що історично низький рекорд, по суті. В середньому в Європейському союзі цей показник складає 49%», – наголосив експерт.

За його словами, ситуація ускладнюється похолоданням, що призведе до зростання споживання газу. Омельченко підкреслив, що за таких умов Україна не зможе обійтися без імпорту блакитного палива.

«Крім того, нам не обійтися без збільшення імпорту електричної енергії та природного газу, тому що практично наші підземні сховища на сьогодні не можуть вже забезпечити потреби економіки, населення при тих запасах, що є зараз», – заявив експерт.

За прогнозами Омельченка, найближчі два тижні будуть критичними для енергетичної системи країни.

«Тому безумовно, що ситуація в наступні два тижні буде складна», – попередив він.

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця 2025 року.