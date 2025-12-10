Українські хімічні технології ЛТД: наука, що працює на якість та безпеку харчових продуктів

Реклама

Як все це починалось

Коли український бізнес переживає трансформацію та активно інтегрується у європейський економічний простір, особливого значення набувають компанії, які здатні забезпечити високі стандарти якості та безпеки харчових продуктів. Однією з таких компаній є «Українські Хімічні Технології ЛТД» — національний виробник професійних мийних та дезінфікуючих засобів, що вже понад два десятиліття працює на перетині науки, виробництва та технологій.

Шлях довжиною у 20 років: як формувалася галузь

Історія компанії розпочалася на початку 2000-х років, у той далекий час, коли українська харчова промисловість практично не мала доступу до сучасних мийних засобів. Європейські продукти були надто дорогими, а на підприємствах масово використовували старі стандарти миття: використовували тільки кальциновану соду, хлорку та лужні розчини. Тоді й було прийнято рішення розпочати виробництво професійних мийних та дезінфікуючих засобів для харчової промисловості. Наші власні розробки стали основою для формування нового сегмента ринку професійних мийних та дезінфікуючих засобів в Україні. Саме з цього моменту почався шлях компанії, яка нині має ім’я «Українські Хімічні Технології ЛТД».

Засновник компанії - Павло Бартковський, згадує, що найскладнішим було не виробництво, а подолання стереотипів:

«На той час діяли старі радянські стандарти, але ринок не був готовий до нових технологій. Разом з українськими дослідниками ми довели, що українська продукція може бути професійною та ефективною».

За ці два десятиліття компанія перетворилася на потужного національного виробника із широким портфелем товарів, який налічує близько 400 видів продукції, що виробляється. Серед них - професійні засоби та дезінфекції для харчової промисловості, автокосметика для автомобілістів, дезінфекційні засоби для медицини, професійні мийні засоби для сегменту HoReCa та побутова хімія для населення.

Виробництво повного циклу: від створення рецептури до готового продукту

На сьогодні компанія має власне сучасне виробництво з повним циклом. Виробничий процес починається з контролю якості сировини, яка надалі поступає на виробництво. Далі, відповідно до технологічних карт, виробляється продукт, який проходить перевірку в лабораторії якості. Згодом готова продукція на автоматичних лініях фасується та поступає на склад готової продукції.

Власний R&D відділ розробляє унікальні рецептури та адаптує їх під технологічні процеси конкретних клієнтів. Якщо стандартні рішення не підходять, наші хіміки-розробники можуть розробити індивідуальний засіб «під клієнта», з урахуванням його потреб та умов.

Компанія працює відповідно до міжнародних стандартів: на підприємстві впроваджено систему менеджменту якості ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 та ISO 14001:2015. Все це допомагає компанії відповідати всім нормам та вимогам європейських стандартів.

Хто наші клієнти

Сьогодні нашу продукцію знають та використовують у різних сферах, починаючи від виробників харчової промисловості та закінчуючи кінцевим споживачем, який може придбати продукцію для себе в торгових мережах.

Серед клієнтів компанії є ключові виробники харчової промисловості. Серед них - виробники пиво-безалкогольної продукції, молочної продукції, м’ясопереробної та птахопереробної продукції та інші виробники продуктів харчування.

Ми дуже вдячні всім нашим покупцям, що вони вже багато років використовують нашу продукцію, яка допомагає їм у виробничому процесі. Вже багато років наші засоби використовують лідери та великі виробники продуктів харчування в своїй галузі. Ми дуже вдячні всім за їхній вибір.

Компанія має розширену дилерську мережу не тільки в Україні, а й за її межами. На даний час компанія збільшує частину експорту, і це дає можливість побачити український продукт далеко за межами нашої країни.

Такий спектр клієнтів - це результат тривалих наукових розробок та гнучкого підходу до потреб клієнтів.

Як конкуренція впливає на розвиток компанії

Здорова конкуренція - це поштовх до пошуку нових ідей та формування додаткових цінностей для кінцевих споживачів. Ми постійно займаємося новими розробками та надаємо нашим клієнтам не тільки якісні засоби, а й консалтингову підтримку. Завдяки конкуренції ми змогли збільшити асортимент нашої продукції та покращити роботу з нашими споживачами.

Чорний піар проти нашої компанії: позиція та офіційне звернення

У сучасному конкурентному середовищі бізнес стикається не лише з економічними викликами, а й із явищами, які руйнують здорову конкуренцію та підривають довіру споживачів на ринку. Недобросовісна конкуренція - це одна з найнебезпечніших проблем сучасного бізнесу. Вона викривляє правила гри, позбавляє чесні компанії можливості розвиватися та підриває довіру споживачів до всієї галузі. У час, коли українські виробники борються за якість, прозорість та європейські стандарти, окремі гравці обирають інший шлях - шлях маніпуляцій, копіювання, фальсифікації продукції, обману та поширення неправдивої інформації.

Останнім часом ми спостерігаємо активізацію чорного піару, спрямованого проти діяльності нашої компанії. Це не поодинокі випадки, а систематичні дії, які мають на меті дискредитувати бренд, спотворити інформацію та створити хибне враження серед споживачів, та партнерів. У мережі стали з’являтися фейкові статті від операторів ринку. Розповсюджувачі неправдивої інформації – це, в основному, дрібні компанії, які не мають власного виробництва та можливості конкурувати з нами.

Чому це відбувається?

Причина проста: наша компанія динамічно зростає, розширює ринок збуту, зміцнює свої позиції на ринку, а продукція стабільно демонструє високу якість та попит.

Коли компанія стала лідером на ринку, вона автоматично стає мішенню для тих, хто не може або не хоче конкурувати чесними методами.

Наша реакція – це прозорість, факти та відповідальність, тому ми обрали інший шлях – шлях відкритості.

Що важливо знати нашим клієнтам та партнерам?

• Ми працюємо на ринку відкрито та прозоро.

• Ми не використовуємо “тіньові” методи просування.

• Ми не копіюємо чуже та не дозволяємо копіювати наше.

• Мільйони клієнтів довіряють нам, і це найкращий доказ.

Чорний піар - це лише спроба зупинити нашу компанію, яка йде вперед. Але нас зупинити неможливо: ми відповідальні за якість, технології та чесну роботу.

Волонтерська та соціальна діяльність компанії

Починаючи з 2021 року, компанія зосередила свої зусилля на трьох основних напрямах: допомога українській армії, гуманітарна підтримка для переселенців та розвиток молоді.

Компанія системно допомагає Збройним Силам України, надаючи ресурси, які важливі для військових у щоденній службі. За цей час компанія надала допомогу десяткам військових частин, волонтерських штабів та медичних формувань, які працюють поруч із лінією фронту.

Засновник компанії Павло Бартковський підкреслює:

«Ми не можемо стояти осторонь. ЗСУ дають нам можливість працювати, розвивати виробництво та жити у своїй країні. Тому підтримка армії — це не благодійність, а наш обов’язок».

Компанія також бере участь у волонтерських ініціативах, допомагає з забезпеченням гуманітарних центрів та шпиталів, а співробітники активно долучаються до внутрішніх благодійних зборів. Частина працівників підприємства служить у ЗСУ, і компанія підтримує їхні родини та забезпечує повернення на робочі місця після служби.

У «Українських Хімічних Технологіях ЛТД» переконані: український бізнес має стати фундаментом економічної стійкості країни та надійним тилом для військових. Саме тому допомога Збройним Силам України залишається одним із ключових напрямів соціальної відповідальності компанії.

Новини та визнання: підтвердження ефективності

Криза завжди випробовує суспільство на міцність. У такі моменти особливу цінність набувають ті, хто готовий діяти та підтримувати інших. Компанія "Українські хімічні технології ЛТД" під керівництвом Павла Бартковського доводить, що бізнес може стати реальним рушієм змін і надійною опорою в найважчі часи.

У 2025 році наша компанія була визнана однією з кращих виробничих компаній Києва — компанія отримала відзнаку «Столичний стандарт якості».

У своїй заяві генеральний директор компанії Павло Бартковський підкреслив, що це — не просто нагорода, а відповідальність тримати планку високо, особливо в складні часи.

«Українські Хімічні Технології ЛТД» — це історія про постійне зростання, про поєднання науки та виробництва, про прагнення до якості й відповідальності. Ми показуємо, що навіть складна хімія може працювати на комфорт, безпеку та домашній порядок.

У світі, де якість та надійність цінуються все більше, «Українські Хімічні Технології ЛТД» — це приклад українського виробника, який здатен відповідати на виклики часу та змінювати стандарти.