Українські компанії потрапили під санкції США: у чому причина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дві компанії, зареєстровані в Україні, потрапили під американські санкції через підтримку виробництва Іраном балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів США.

«По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх програм ядерної та звичайної зброї, а також підтримки своїх терористичних поплічників», — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі.

Загалом під санкції потрапили 32 фізичних та юридичних осіб, зокрема компанії з Ірану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини, Китаю, Індії, Німеччини та України.

З оприлюдненої Мінфіном США інформації випливає, що американські санкції застосовано щодо ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».

«Іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої українські підставні компанії GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC для закупівлі та постачання аерокосмічних матеріалів, включаючи індикатори положення та магнітометри», — йдеться у повідомленні.

Згадані прилади постачали іранській державній компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), що виробляє військові літаки Ірану та БПЛА серії Ababil.

У схемі була задіяна громадянка Ірану Батул Шафієї, яка надсилала платежі українським компаніям, а також організовувала постачання товарів «Екофери» в Іран.

Ще один Іранець — Саїд Пахлавані Неджад — виступав посередником між українськими фіктивними компаніями та HESA, сприяючи продажу компонентів генераторів, двигунів, індикаторів орієнтації, сенсорів та іншого обладнання для HESA.

З відкритих джерел відомо, що ТОВ «ГК Імператив Україна» зареєстроване в Харкові, основний вид діяльності — оптова торгівля товарами господарського призначення.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після переговорів із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном заявив про готовність розвивати співпрацю з цією країною, зокрема у військовій сфері.