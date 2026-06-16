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Українські лікарі вперше побували на заводі ICM Farmak в Іспанії Новини компаній
Наприкінці травня група провідних українських гастроентерологів відвідала завод ICM Farmak в Іспанії (ICM — від англ. Intensive Care Medicines, «препарати для інтенсивної терапії»), що є частиною Farmak Group.
Візит відбувся в межах участі лікарів у Конгресі Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL 2026), що проходив у Барселоні. Це стало першою екскурсією українських лікарів на завод групи в Іспанії.
Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням та спеціалізується на виробництві стерильних ін’єкційних лікарських засобів. Продукція підприємства призначена для застосування в інтенсивній терапії, анестезіології, кардіології, ендокринології, акушерстві та гінекології, психіатрії, а також в онкології та імунології.
До складу виробничого комплексу входять асептичні виробничі лінії для випуску лікарських препаратів у флаконах і попередньо наповнених шприцах, а також лабораторії мікробіології, дослідження і розробки (R&D) та контролю якості.
Будівництво розпочалося в 2022 році, у 2025 завод отримав сертифікат Належної виробничої практики ЄС та розпочав свою операційну діяльність.
Екскурсія тривала понад дві години та охопила ключові об’єкти підприємства.
«Приємно було бачити, що на підприємстві працюють як іспанці, так і українці. Цей візит став для мене цінним професійним досвідом і викликав гордість за досягнення компанії на міжнародному рівні», – підкреслила Христина Квіт гастроентерологиня, доцентка, голова Львівського регіонального відділення Української гастроентерологічної асоціації.
«Найбільше мене вразив високий рівень технологій, який дозволяє виробляти високоякісну продукцію. Слід відзначити також багатоетапний і скрупульозний контроль якості, чистоту виробничих приміщень, суворе дотримання правил безпеки», — зазначив Ігор Скрипник, доктор медичних наук, професор, президент Української гастроентерологічної асоціації.
«Одразу відчувається впевненість співробітників, кожен процес продуманий, регламентований. Якість тут — на першому місці. Для відвідування виробничих зон ми проходили спеціальну підготовку та переодягання. Цікаво було дізнатися, що доступ до приміщень суворо контролюється. Вражає увага до деталей на всіх етапах виробництва — від налаштування обладнання до підготовки розчинів, контролю якості та забезпечення стерильності», – Марина Патратій, кандидатка медичних наук, головна гастроентерологиня Чернівецької області.
Farmak Group — глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії, а також компаніями й міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великобританії, ОАЕ, В’єтнамі, Швейцарії, Мексиці, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.
За глобальну операційну діяльність Групи, управління міжнародними активами та розвиток бізнесу на зовнішніх ринках відповідає Farmak International.