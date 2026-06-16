Українські лікарі вперше побували на заводі ICM Farmak в Іспанії

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Візит відбувся в межах участі лікарів у Конгресі Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL 2026), що проходив у Барселоні. Це стало першою екскурсією українських лікарів на завод групи в Іспанії.

Виробництво Farmak Group в Іспанії

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням та спеціалізується на виробництві стерильних ін’єкційних лікарських засобів. Продукція підприємства призначена для застосування в інтенсивній терапії, анестезіології, кардіології, ендокринології, акушерстві та гінекології, психіатрії, а також в онкології та імунології.

До складу виробничого комплексу входять асептичні виробничі лінії для випуску лікарських препаратів у флаконах і попередньо наповнених шприцах, а також лабораторії мікробіології, дослідження і розробки (R&D) та контролю якості.

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Виробництво Farmak Group в Іспанії

Будівництво розпочалося в 2022 році, у 2025 завод отримав сертифікат Належної виробничої практики ЄС та розпочав свою операційну діяльність.

Екскурсія тривала понад дві години та охопила ключові об’єкти підприємства.

Українські гастроентерологи на екскурсії виробництвом Farmak Group в Іспанії

«Приємно було бачити, що на підприємстві працюють як іспанці, так і українці. Цей візит став для мене цінним професійним досвідом і викликав гордість за досягнення компанії на міжнародному рівні», – підкреслила Христина Квіт гастроентерологиня, доцентка, голова Львівського регіонального відділення Української гастроентерологічної асоціації.

«Найбільше мене вразив високий рівень технологій, який дозволяє виробляти високоякісну продукцію. Слід відзначити також багатоетапний і скрупульозний контроль якості, чистоту виробничих приміщень, суворе дотримання правил безпеки», — зазначив Ігор Скрипник, доктор медичних наук, професор, президент Української гастроентерологічної асоціації.

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«Одразу відчувається впевненість співробітників, кожен процес продуманий, регламентований. Якість тут — на першому місці. Для відвідування виробничих зон ми проходили спеціальну підготовку та переодягання. Цікаво було дізнатися, що доступ до приміщень суворо контролюється. Вражає увага до деталей на всіх етапах виробництва — від налаштування обладнання до підготовки розчинів, контролю якості та забезпечення стерильності», – Марина Патратій, кандидатка медичних наук, головна гастроентерологиня Чернівецької області.

Farmak Group — глобальний фармацевтичний бізнес, заснований в Україні у 1925 році, з виробничими потужностями в Україні та Іспанії, а також компаніями й міжнародними представництвами у Польщі, Чехії, Словаччині, Великобританії, ОАЕ, В’єтнамі, Швейцарії, Мексиці, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Молдові.

За глобальну операційну діяльність Групи, управління міжнародними активами та розвиток бізнесу на зовнішніх ринках відповідає Farmak International.

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