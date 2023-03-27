Українські металурги виручили в 2022-му понад 9 млрд дол.: Ferrexpo відзвітувала про зростання у 18%

Агропромисловий і гірничо‑металургійний комплекси забезпечили понад третину товарного і більш як половину сукупного експорту України. За даними Державної митної служби, експорт товарів із України у 2022 році скоротився на 35%, до $44,2 млрд. Скорочення вдарило по всіх галузях. Єдиним помітним винятком став експорт IT‑послуг, який зріс на 6%, до $7,35 млрд.

У списку топ‑50 експортерів – компанії з різною стратегією. Деякі знайшли нові ринки та спромоглися збільшити обсяги експорту, інші – навпаки, заморозили виробництво на початку російського вторгнення, далі лише розпродаючи залишки продукції, пише видання Forbes.

На частку ЄС припало понад 63% товарного експорту. Серед решти країн найбільшими покупцями української продукції стали Туреччина та Китай. Так, експорт чорних металів, руди, вироби з чорних металів склав 9,1 млрд дол. До першої п’ятірки Метінвест, АрселорМiттал Кривий Рiг, Ferrexpo, Інтерпайп і Запоріжсталь. Зокрема, річний приріст виторгу на 18% був зафіксований у Ferrexpo.

Як зазначає Forbes, незважаючи на падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) країни залишається лідером за обсягом експорту. Частка ГМК в експортній картині минулого року сягає 15%, а це $9,1 млрд. Компанія Ferrexpo, чиї потужності зосереджені в Полтавській області, за обсягами експорту за минулий рік посіла третє місце серед інших компаній гірничо-металургійної галузі та пʼяте місце серед усіх українських компаній.

Загалом компанії за 9 місяців 2022 року вдалось експортувати продукції на суму $897 млн, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення регіону, адже підприємство є бюджетоутворюючим. У річному звіті Ferrexpo за 2022 рік, що був опублікований на Лондонській фондовій біржі 15 березня 2023 року, зазначено, що експортний виторг компанії склав $1,2 млрд за 12 місяців минулого року.

Рейтинг ТОП-50 експортерів формувався шляхом прямого запиту у корпорацій, пошуку інформації, що знаходяться у відкритому доступі на корпоративних сайтах, а також на основі даних сервісу Import Genius, який надає доступ до митних декларацій, оформлених у період до 30 вересня 2022 року. Для забезпечення галузевої репрезентативності бізнес видання виокремило вісім напрямків економіки й продемонструвало по 5-10 компаній з найбільшими експортними спроможностями.