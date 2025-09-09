Українські металурги закликають відтермінувати впровадження CBAM: через війну неможливо інвестувати у модернізацію

Реклама

Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Це дуже нагальна для нас проблема. Ми розуміємо потребу модернізації обладнання, щоб перейти в зелену металургію. Але є певні обставини, такі як війна, які не дають змоги зробити це зараз. Ми дуже вдячні уряду за включення до програми євроінтеграції пункту про відтермінування вимог CBAM для українських виробників. Потрібно відтермінувати їх на час воєнного стану плюс 3-4 роки, щоб ми мали можливість відновитися після війни й розпочати модернізацію», - зауважив Мироненко.

Він зауважив, що у Метінвесту є повне розуміння того, що і як треба зробити. Але загалом зелена модернізація наших активів в Україні разом зі спільними підприємствами оцінюється в близько $8 млрд.

Нагадаємо, за даними ФРУ, у разі запровадження СВАМ для України, вже до 2034 рр. падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 р., а у 2034 – вже $11,3 млрд. Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності — воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 р.

Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.