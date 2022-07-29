Українські морські порти запрацювали: до рейсів готуються перші судна із зерном

В порту Чорноморська українським збіжжям завантажили перший від початку повномасштабної війни суховантаж.

Внаслідок “зернової угоди”, яку було підписано в Туреччині, розблоковано роботу морських портів України. Для особистого контролю за її виконанням до Одеси прибули керівники України та посли країн “Великої сімки”.

Про це йдеться у репортажі Сергія Осадчука в ТСН.19:30.

До кінця цього тижня з Одеси та Чорноморська планують відправити суховантаж, який готують зараз, та судна, які завантажили ще до 24 лютого. Цих суден аж сімнадцять і на облавках у них - майже 600 тисяч тонн збіжжя.

Наступного тижня до вивезення експортного зерна долучиться і порт Південний. Тобто українські порти через майже півроку зупинки від сьогодні запрацювали.

“Найголовніше для нас — порт працює, люди працюють. Ви бачите, що багато людей, усі, скажу відверто, щасливі, мають роботу і що процес пішов”, - сказав під час відвідин порту президент України Володимир Зеленський.

Український лідер запевнив, що усі необхідні сигнали передано партнерам з ООН та Туреччини, українські військові гарантують безпеку.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що узгоджено майже усі технічні питання.

“Сподіваємося, що сьогодні отримаємо підтвердження від ООН щодо запропонованого коридору, за яким рухатимуться судна в Чорному морі в напрямку Босфору. Після цього ми готові починати”, - сказав міністр.

За завантаженням першого судна спостерігали посли країн “Великої сімки”, які заради цього прибули на Одещину. Це був турецький суховантаж.

В іншому порту амбасадорам показали вже навантажене кукурудзою панамське судно.

Відомо, що перші зернові каравани після проходження безпековими коридорами вирушать до країн Північної Африки.

“Ми сьогодні хотіли бути тут разом з президентом та міністром, щоб стати свідками того, що Україна виконує кроки цієї ініціативи на 200%, попри те, що Росія менш ніж за день після підписання вдарила ракетами в порт Одеси”, - зауважила Анка Фельдгузен, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза підкреслила, “голодні люди по цілому світі чекають, щоби це зерно було звільнене з цих портів, а також щоби звільнена була ціла територія України”.

Наразі працюватимуть порти Одеси та Чорноморська. До кінця наступного тижня запрацює і порт Південний.

Нині в українських портах застрягло майже 20 мільйонів тон зернових. Десять відсотків цього збіжжя вдалося вивезти з початку повномасштабної війни суходолом та через річкові порти.

Робота морських портів стала можливою завдяки нашим військовим, які звільнили острів Зміїний. Сподіваємося, що процес запустили, а іноземні партнери зможуть гарантувати безпеку суднам-зерновозам та їхнім екіпажам.

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