Українські пенсіонери можуть отримати доплату від меценатів: запрацював онлайн-сервіс

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду почав працювати онлайн-сервіс так званих “меценатських пенсій”, завдяки якому можна підтримати доплатою українських пенсіонерів.

Про це повідомляє “Соціальна інформаційна платформа”.

Щоб зробити благодійний внесок потрібно зайти на вебпортал та обрати розділ “благодійні пожертви”.

Фото: Пенсійний фонд України

Доплату можна зробити адресно - на користь конкретного пенсіонера. Для цього потрібно зазначити суму коштів, прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

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Якщо внесок буде на користь усіх пенсіонерів, потрібно зазначити лише його суму.

Для проведення оплати потрібно ввести дані своєї банківської картки.

У разі персоналізованої виплати пенсіонер отримає доплату до своєї пенсії в розмірі 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% суми піде в загальний кошик ПФУ. Ці кошти розподілятимуть між пенсіонерами з найнижчими пенсіями.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії.

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