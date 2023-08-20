Українські пенсіонери та біженці можуть отримати виплати за кордоном – "Укрпошта"

Як українським біженцям, які перебувають за кордоном, отримати пенсію або фіндопомогу.

"Укрпошта" анонсувала переказ пенсій та соціальних виплат українським біженцям за кордоном.

Про це йдеться на сайті "Укрпошти".

Так, на першому етапі проєкт охоплює українських біженців у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни.

Українці можуть отримувати пенсії міжнародним поштовим переказом.

Для отримання коштів треба подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії/грошової допомоги:

в електронному вигляді на сайті Укрпошти;

у паперовому форматі та надіслати її на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

"Важливо! Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу у місяці наступному за місяцем в якому була надіслана заява, за адресою тимчасового перебування. Для отримання переказу необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, українці можуть отримати додаткові виплати від ООН: названо категорії громадян.

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