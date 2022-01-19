Українські перевізники просять Зеленського обговорити на зустрічі з Дудою проблему польських дозволів

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Республіки Польща українські перевізники проведуть мирну акцію біля посольства Польщі у Києві, щоб привернути увагу до проблеми з видачею дозволів на транзит територією Польщі.

Як повідомили в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, вони звертаються також до Володимира Зеленського з проханням порушити це питання на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Суть проблеми полягає в тому, що починаючи від 2019 року, Польща поступово зменшувала кількість дозволів, виданих для українських перевізників, обумовлену Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

У 2021 році встановлені Польщею зменшені квоти були вибрані ще у жовтні, а додаткових обсягів до кінця року польська сторона так і не надала.

«Тисячі українських перевізників, які здійснювали рейси до 12 країн Європейського Союзу, зупинили свою роботу. Ми вимагаємо повернення українським перевізникам квоти у 200 тисяч дозволів, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС», - йдеться у заяві АсМАП України.

Обмеження кількості дозволів українські перевізники розцінюють як створення штучних перешкод для доставки українських товарів на ринок ЄС.

Мирну акцію протесту АсМАП проведе у Києві 20 січня об 11:00 перед будівлею посольства Республіки Польща за адресою: вул. Ярославів Вал, 12.