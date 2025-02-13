Українські підприємства можуть стати першими жертвами газового дефіциту – Рябцев

Запаси природного газу в Україні залишаються критично низькими, що може стати серйозним викликом для промисловості. Особливо може постраждати хімічний сектор, який використовує газ як сировину. Про це заявив Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея".

На його думку, для подолання дефіциту «Нафтогазу» необхідно вже зараз підписувати контракти на закупівлю додаткових обсягів. Однак, якщо прогнози Укргідрометцентру справдяться і температура в лютому триматиметься в межах від -3 до +2°C, можливо, додатковий імпорт не знадобиться. На думку Рябцева, це залежить від того, наскільки правдивими є дані "Нафтогазу" про реальні обсяги газу в підземних сховищах.

"Знову ж таки, якщо Група Нафтогаз надає реальні дані щодо тих запасів газу, які перебувають за станом на сьогодні в підземних газових сховищах ", – підкреслив він.

За його словами, нестача газу може найбільше вдарити саме по промислових підприємствах, тоді як для домогосподарств та бюджетних установ загрози поки немає.

"В основному, постраждає хімічна промисловість, тобто ті компанії, які використовують газ як сировину. Для домогосподарств, для суб'єктів бюджетної сфери небезпеки зараз немає, тобто не можна казати, що нам не вистачить газу для приготування їжі, але промисловість дійсно може бути якраз найпершою жертвою російських атак і недостатньо ефективної політики в цій сфері", – попередив експерт.

Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця 2025 року. За словами колишнього очільника «Оператора газотранспортної систему України» Сергія Макогона, через низькі запаси газу в підземних сховищах «Нафтогаз» почав імпортувати дуже дорогий європейський газ.