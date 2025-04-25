«Українські вертольоти» зустрілася із заступником Міністра у справах ветеранів України

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«Такі проєкти сьогодні надзвичайно важливі — заради дітей наших полеглих Захисників. Разом із відповідальним бізнесом ми створюємо модель підтримки, яка вже працює й може масштабуватись на всю країну. Це не просто благодійність — це частина національної стратегії підтримки родин Захисників і Захисниць України», — заявив Руслан Приходько.

На нараді обговорили успішні кейси та намітили подальші спільні кроки задля розширення проєкту в усіх регіонах. Було сформовано план майбутніх зустрічей із підприємцями та представниками бізнесу за сприяння кількох обласних військових адміністрацій у певних регіонах. Мета таких зустрічей з бізнесами — залучити нових благодійників до платформи — аби кожна дитина-сирота, яка втратила обох батьків під час війни, отримала додаткову адресну щомісячну підтримку в рамках платформи «Дітям наших Захисників».

«Переважно опікунами цих дітей стали бабусі, тітки, інші родичі, хресні. Ці люди теж проживають непоправну втрату близьких. Тому підтримувати такі сім'ї загиблих Захисників та Захисниць — це розділяти з ними горе втрати. Це не малі чи великі подарунки. Це — вияв уваги суспільства. І як показує уже досвід, в Україні достатньо розказати про проблему — одразу знаходяться різні варіанти її вирішення, знаходяться соціально-відповідальні бізнеси, що прагнуть сталого розвитку для України, щасливого майбутнього для всіх українських дітей. І це дуже мотивує», — зазначає комунікаційна директорка авіакомпанії «Українські вертольоти» Леся Червінська.

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Досвід співпраці бізнесу з державними інституціями в рамках проєкту «Дітям наших Захисників» став цікавий на міжнародних площадках. Зокрема на Першому Міжнародному волонтерському саміті «Єдність» у Брюсселі Леся Червінська підкреслила, що українське вміння об’єднуватися довкола розв’язання якоїсь проблеми — наша унікальна національна риса.

Нагадаємо, платформа «Дітям наших Захисників» була заснована авіакомпанією «Українські вертольоти» у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів України та Українським національним комітетом Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine). На цьому етапі благодійники починають регулярно опікуватись дітьми, які втратили обох батьків — українських Захисників і Захисниць.