Українські виробники яєць зобов’язалися стабілізувати ціни - Мінагрополітики

Мінагрополітики підписало меморандум із Союзом птахівників України. Уряд підтримає виробників яєць, щоб вони збільшили кількість курей та наростили виробництво.

Про це пише пресслужба відомства.

"Документ спрямований на те, щоб стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за якими яйця постачаються до торгових мереж. Виробники яєць у межах меморандуму взяли на себе зобовʼязання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголівʼя курей-несучок та обсягів виробництва яєць", — йдеться в повідомленні.

Водночас Міністерство повинно сприяти тому, щоб виробники були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також могли залучити доступні кредити для своєї діяльності. Крім цього, відомство сприятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні й олійні культури та продукти їхньої переробки.

Скільки коштуватимуть яйця?

Експерти прогнозують, що яйця можуть зрости в ціні до кінця цього року ще на 15-20%.

Тому середня вартість десятка курячих яєць на кінець року коштуватиме близько 60 гривень. У той же час вартість десятка найвищої категорії курячих яєць може впритул наблизитися до позначки 100 гривень.

Раніше директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко попередив, що вартість курячих яєць за кілька місяців суттєво виросте. Також слід очікувати і підвищення цін борщового набору та молочних продуктів.

В Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. На зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

Нагадаємо, влітку 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. Водночас найбільше здорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Здорожчання борщового набору: як змінились ціни на продукти

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