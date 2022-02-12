Українські заробітчани країну не врятують: у Польщі заявили про дефіцит працівників у 30 професіях

Українські заробітчани країну не врятують: у Польщі заявили про дефіцит працівників у 30 професіях

Найбільші проблеми з підбором кадрів виникають у будівельній, транспортно-логістичній галузях та промисловості.

Попит на працівників у 2022 році у Польщі очікується на рекордному рівні. Вперше за 7 років у у жодній професії не буде надлишку персоналу. Заповнення робочих місць стане викликом для польських роботодавців. Попри зростаючe число працюючих у Польщі українців, працевлаштування іноземців не задовільнить усі потреби економіки.

Про це йдеться у дослідженні «Барометр професій», проведеного на замовлення Міністерства родини і соціальної політики Польщі – повідомляють в аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Проблем з пошуком роботи не буде – ні для спеціалістів, ні для осіб без кваліфікації. У дефіциті - 30 професій. Найбільші проблеми з підбором кадрів виникають у будівельній, транспортно-логістичній галузях та промисловості.

«Професія працівника складу – одна з найбільш дефіцитних. Робочі руки потрібні як великим логістичним хабам, що обслуговують відомі бренди одягу, та і всім компаніям, що продають свої товари через Інтернет. Попит на співробітників на складах сезонний – залежить від маркетингового календаря: представлення нових колекцій, розпродажів, чорної п’ятниці, свят. Але навіть у перервах між піками зберігається відносно високий попит на робітників», - стверджує Даміан Гузман, заступник генерального директора агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Агенції з працевлаштування також бачать великий потенціал у співпраці з меблевою промисловістю. На роботу набирають як і працівників без досвіду, так і кваліфікованих – столярів, деревообробників.

Ще одна галузь, яка бореться з кадровим дефіцитом і активно наймає іноземців, — це харчова промисловість. Найбільший дефіцит працівників у цій галузі автори «Барометра професій» відзначають у Поморському та Західно-Поморському воєводствах – через розміщення тут багатьох рибопереробних заводів – і в Куявсько-Поморському та Великопольському воєводствах, де важливу ролі відіграє м’ясна промисловість.

«Співпраця з харчовими підприємствами за ці роки сильно змінилася. Завдяки модернізації заводів значно покращилися умови праці. У цій галузі попит також має сезонний характер. У рибній промисловості пік виробництва припадає на останні 2-3 місяці року, хоча в інші місяці сповільнення не надто істотне. М’ясопереробні підприємства зазвичай збільшують виробництво з початком «сезонів шашликів», тобто навесні. Тож для тих, хто хоче працювать, роботи буде вдосталь у будь-яку пору року», – вважає Даміан Гузман.

Висококваліфікованих працівників сьогодні в Польщі важко знайти для будь-якої галузі. Бракує водіїв, водіїв вантажівок та тракторів, вчителів, медиків, (фізіотерапевтів, масажистів, лікарів, рятівників), бухгалтерів.

Будівельна галузь також може зіткнутися з серйозними проблемами у 2022 році.

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«У будівництві за останні роки зросла заробітна плата, але проблема все ще полягає у частих заборгованостях у її виплаті, складних умовах праці чи навіть у тому, що це робота насамперед для чоловіків, що звужує пул доступних співробітників», - каже Даміан Гузман.

Таке поглиблення дефіциту на польському ринку праці пов'язане зі швидким відновленням польської економіки після пандемії. За даними Центрального статистичного управління, у третьому кварталі 2021 р. ВВП Польщі збільшилися в реальному вимірі на 5,3% порівняно з ІІІ кварталом попереднього року. Такий результат у 2-му та 3-му кварталі 2021 року дозволяє оптимістично дивитися на економічну ситуацію у найближчі квартали.

Нагадаємо, що у Польщі спростили процедуру працевлаштування українців. Про те, які зміни очікують заробітчан - у нашому матеріалі.

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