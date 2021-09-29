Українські заробітчани масово їдуть до Німеччини: у Польщі попереджають про загрозу

До спалаху COVID-19 в Польщі працювало близько 2 мільйонів українців.
Українські заробітчани наразі надають перевагу Чехії та Німеччині для працевлаштування, а не Польщі, як це було раніше. У сусідній країні кількість працівників з України від початку пандемії скоротилася з двох мільйонів до одного мільйона.
Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на агентство Personnel Service.
"Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 2,8 тисяч злотих брутто. В Україні ставка становить 6 тисяч гривень, тобто приблизно 883 злотих на місяць. Це втричі менше. У Німеччині, тим часом, від 1 липня цього року мінімальна заробітна плата становить 1536 євро брутто, тобто в перерахунку 7 041 злотих", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними агентства, тисячі українців працюють в Німеччині нелегально. Утім, країна закриває на це очі через дефіцит працівників. Утім, у Польщі попереджають, що відсутність реакції їхньої влади може вплинути на уповільнення польської економіки.
"Це велика загроза для нас", - мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, у Польщі побільшало заробітчан, які вперше приїхали на роботу до цієї країни. Найбільше їдуть на роботу до Польщі люди віком 18–25 років.
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