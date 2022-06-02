Українські жінки починають влаштовуватися на "чоловічу роботу" у Польщі: які професії їм пропонують

Українські жінки починають влаштовуватися на "чоловічу роботу" у Польщі: які професії їм пропонують

Польські підприємства починають пропонувати "чоловічу роботу" українським жінкам, які переїхали через війну до сусідньої країни.

Таким чином роботодавці хочуть досягти двох цілей - закрити вакансії для чоловіків, дефіцит яких наразі відчуває кожна галузь польської економіки, а також дати можливість українським біженкам працевлаштуватися.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Так, зазначається, що однією з перших почала адаптуватися логістична галузь, де зараз для жінок пропонують роботу комплектувальниць товарів на складах. На деяких складах зменшують вагу посилок до комфортної для жінок. Початок "високого" сезону в логістиці та торгівлі також призводить до збільшення попиту на працівників зі спеціальними кваліфікаціями. Наприклад, операторів автонавантажувача. Для цього для українських жінок відкривають спеціальні школи.

"Раніше цю роботу так званих "карщиків" виконували тільки чоловіки. Нині жінки, які виїхали з України, рятуючись від війни, зможуть освоїти цю професію абсолютно безкоштовно після тижневих курсів і отримати відповідний сертифікат. Ми запустили власну школу операторів навантажувача на базі одного з логістичних підприємств. Для жінок - це можливість влаштуватися на роботу із зарплатою на 40% вище, ніж для некваліфікованих робітників. Для польських роботодавців - це можливість знайти працівників на ті вакансії, які вони зараз не можуть заповнити через дефіцит чоловіків", – говорить директор департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Також читайте Названо найголовніші перешкоди для працевлаштування українців у Польщі: влада країни шукає рішення

У найближчі тижні кількість вакансій для жінок зростатиме через початок "високого" сезону виробництва. За минулий тиждень їх стало на 10-15% більше. Без знання мови і досвіду українські жінки в Польщі отримують біля 3400- 3600 злотих на місяць (23,5 - 25 тис. грн). Це робота на підприємствах харчової промисловості, логістичних складах та сфері обслуговування.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у країні вже знайшли роботу майже 180 тисяч громадян України – це більше третини повнолітніх, зареєстрованих у системі PESEL (польського аналогу ідентифікаційного коду). Майже 75% - це жінки. Приблизно половина працівників українського походження виконує в Польщі нескладну роботу - найчастіше вони працюють на складах, в гастрономії та готельному господарстві.

Усього PESEL отримали 1,1 мільйона біженців з України, з них більше половини – діти.

Читайте також: