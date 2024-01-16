Українським і міжнародним компаніям необхідно об’єднатись для відбудови економіки України – Тімченко

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, йдеться в матеріалі Associated Press, який висвітлює ключові події WEF2024.

«Настав час нам, українським компаніям і міжнародним компаніям, відбудувати економіку України. Ми маємо покладатися на себе, щоб збудувати майбутнє для України», – сказав Тімченко.

Як повідомлялось, сьогодні під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Володимир Зеленський закликав країни долучитися до підтримки України. Він наголосив, що світова спільнота потрібна в Україні – будувати, реконструювати, відновлювати життя. «Кожен з вас може бути ще успішнішим разом з Україною», – сказав він.

Нагадаємо, 15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі, на якому зібралися політичні лідери з-понад 100 країн, а також бізнесмени та громадські діячі.