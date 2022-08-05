Український бізнес передав на допомогу ЗСУ та населення 3 млрд грн

Підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" з початку війни передали на потреби ЗСУ та гуманітарні програми 3 млрд грн.

Про це повідомили у прес-службі SCM.

Як розповіли в компанії, вона постійно надає захисникам України амуніцію, автомобілі, дрони, тепловізори, далекоміри, фортифікаційні споруди, одяг, взуття, аптечки та турнікети, рації та пальне.

Так, у липні "Метінвест" передав ЗСУ 100 авто та 150 дронів, ДТЕК обладнав одну з військових частин автономною "зеленою" системою електроживлення та опалення, ФК "Шахтар" передав МВС 750 касок та 1,5 тисячі аптечок.

Крім того, Фонд дбає і про мирних жителів України – передав їм понад 600 тисяч одиниць медикаментів та понад 60 тисяч гемоконтейнерів, а також постійно передає набори із продуктами харчування. Крім того, Фонд уже зібрав для музею "Голосу мирних" понад 30 тисяч історій людей, які постраждали від дій окупантів.

У Фонді зазначають, що підтримка мирних українців у прифронтових зонах та вимушених переселенців – один із його пріоритетів.

"Харчові продукти, предмети першої необхідності, ліки – все це систематично передається людям на місця. Щоб допомога була максимально ефективною, її напрямки та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою", — повідомили у компанії.

Також у SCM допомагають евакуйованим співробітникам – розселяють їх, створюють нові робочі місця.