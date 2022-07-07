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Український бізнес передав на підтримку ЗСУ та населення 2,7 мільярда гривень

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Український бізнес передав на підтримку ЗСУ та населення 2,7 мільярда гривень

Фото: Національний банк України

Допомога надається як місцевим мешканцям у містах присутності бізнесу, так і вимушеним переселенцям.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України підприємства SCM, ФК "Шахтар" і Фонд Ріната Ахметова передали на допомогу українським військовим та населенню 2,7 млрд грн, або 90 млн доларів.

Як повідомляє прес-служба компанії SCM, така допомога наближає перемогу України, а її громадянам допомагає зберегти життя та здоров'я.

Так, захисники України регулярно отримують від згаданих вище бізнесів амуніцію, автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні їм речі й девайси.

А в червні Фонд вирішив удвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям. "Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з харчовими продуктами", - повідомили в компанії.

Крім того, Фонд для музею "Голоси мирних" збирає свідчення українців, які постраждали унаслідок війни РФ. Також "Метінвест" і ДТЕК за підтримки Фонду й міжнародних донорів поставляють до України ліки й вироби медпризначення, зокрема, до лікарень Запоріжжя та Кам’янського. Також у прифронтових містах завдяки проекту "Рятуємо життя" створюється стратегічний запас продуктів.

Гумдопомога згаданих бизнесів охопила понад 3 млн людей. З них понад 1,2 млн - допомога Фонду. Її отримують як місцеві мешканці, працівники та вимушені переселенці у містах присутності бізнесів SCM.

Дата публікації
Перегляди
87
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