Український бізнес сподівається, що "ресурсний" законопроєкт остаточно знятий з розгляду парламенту

Законопроєкт 5600 – ні що інше, як спроба штучно наповнити бюджет шляхом підняття податків, у тому числі - для мобільних операторів.

Український бізнес сподівається, що так званий ресурсний законопроєкт 5600, що передбачає підвищення податків для ряду представників бізнесу, та який був знятий з розгляду парламенту у четвер, більше не повернеться до сесійної зали.

"Сподіваємось, що аргументи бізнесу почуті, законопроєкт 5600 є остаточно знятим, а держава сяде за стіл переговорів для напрацювання win-win сценаріїв зміни податкового законодавства для розвитку економіки країни", - відмітив директор з регуляторного забезпечення оператора "Київстар" Олександр Когут.

За його словами, законопроєкт 5600 – ні що інше, як спроба штучно наповнити бюджет шляхом підняття податків, у тому числі - для мобільних операторів. А розширення прав податкової, на кшталт заборони виїзду за кордон керівників підприємств, які мають податковий борг, взагалі є небезпечними для бізнесу і аж ніяк не сприяє підняттю України в економічних рейтингах свобод.

Когут додав, що кейс з підняттям ренти на частоти вартує окремої уваги, оскільки є прямим порушенням меморандуму, підписаного в 2019 році між операторами та урядом України, відповідно до якого держава гарантувала фіскальну стабільність мобільним операторам в обмін на колосальні інвестиції (понад 15 млрд гривень) у розвиток 4G-мереж в селах.

"Законопроєкт 5600 показав вибірковий підхід зі сторони держави до таких кейсів, оскільки під час його опрацювання подібні меморандуми з одними індустріями бралися до уваги, а інші (як у випадку з телекомом) - чомусь ні", - зазначив експерт.

Як повідомллося, 18 листопада законопроєкт 5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень був знятий з порядку денного Верховної Ради, що було позитивно оцінено провідними бізнес-асоціаціями.