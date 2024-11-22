Український бізнес в Польщі: перезапуск легендарного заводу “Ursus” відкриває нові горизонти співпраці

Кожен десятий новий бізнес у Польщі створений українцями. Від початку повномасштабного вторгнення наші співвітчизники відкрили понад 60 тисяч компаній у сусідній державі.

Серед них є як малі підприємства, так і масштабні проєкти, які відкривають нові можливості для обох країн. Одним із таких прикладів стало відродження легендарного польського заводу Ursus, який тепер має українського інвестора.

Ursus: легенда знову в дії

Заснований у 1893 році, завод Ursus був гордістю польської промисловості, виробляючи трактори та сільськогосподарську техніку. Проте, три роки тому підприємство збанкрутувало, залишивши лише 88 ветеранів серед тисяч працівників. Ситуація змінилася, коли завод придбала компанія, співзасновником якої є українець Олег Крот.

Олег Крот

“Наше завдання — не тільки відновити колишні технології, а й додати нові. Ми також розглядаємо можливість виробництва техніки для розмінування, яка зараз критично важлива для України,” — зазначив Олег Крот.

Цей крок викликав неабиякий інтерес у польських ЗМІ, адже завод із багаторічною історією отримав шанс на нове життя. Як пояснює польський інвестор Божена Гловацька, підприємство орієнтоване на розвиток сільськогосподарського машинобудування та модернізацію техніки, яка буде потрібна як Польщі, так і Україні.

Божена Гловацька

Що отримує Україна?

Для України перезапуск заводу означає доступ до сучасної сільськогосподарської техніки та важкого обладнання на спеціальних умовах. Це критично важливо для аграрного сектору та для робіт із відновлення звільнених територій.

“Ми будемо виробляти техніку, яка допоможе повернути безпеку на наші землі, і зосередимося на тому, що потрібно Україні в першу чергу,” — підкреслив Олег Крот.

Символ бізнес-інтеграції

Співпраця українського та польського бізнесу, як у випадку із заводом “Ursus”, демонструє потужний потенціал економічного партнерства. Польща отримує інвестиції та відновлення промислових брендів, а Україна — платформу для виходу на європейський ринок.

Артур Баглюк

“Український бізнес активно інтегрується в європейську економіку. У майбутньому ці компанії братимуть участь у відбудові України. Це не тільки бізнес, це фундамент для наших економічних відносин,” — зазначив Артур Баглюк, представник польсько-української господарчої палати.

Інвестиції без кордонів

Інвестиції в польський бізнес і відродження таких підприємств, як “Ursus”, демонструють, наскільки важливо підтримувати розвиток бізнесу за кордоном. Це не лише можливість для українців проявити себе на міжнародному рівні, але й сприяння економічній співпраці, яка зміцнює відносини між країнами.

У той час, коли українські підприємці допомагають відновлювати легендарні бренди за кордоном, вони також готуються до активної участі у відбудові своєї країни. Такі кроки — це приклад того, як бізнес стає мостом між державами, створюючи нові можливості для обох народів.