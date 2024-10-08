Український бізнес закликає владу прибрати пільгу на міжнародні посилки, що дискримінує українських виробників

Фахівці Української Ради Бізнесу проаналізували зміни до Податкового кодексу України, запропоновані Кабінетом міністрів у ПЗУ №11416, щодо умов оподаткування імпортних товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес відправленнях, митна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро.

За оцінками фахівців УРБ поточне звільнення призводить до втрат надходжень до державного бюджету у межах 7-9 млрд гривень на рік, а також створює нерівні умови між національними та міжнародними операторами електронної комерції, а також вітчизняними та іноземними виробниками.

Із урахуванням світових тенденцій та специфіки адміністрування міжнародних посилок в Україні – вважаємо необхідним подальшу роботу у напрямку адміністрування міжнародних посилок та ближчими роками реалізувати деякі зміни.