Український ринок заповнила дешева свинина з Європи: звідки завозять

Імпорт зріс учетверо.

Український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. За даними Українського клубу аграрного бізнесу, ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.

Серед основних причини збільшення імпорту свинини експерти назвали низьку вартість м’яса на ринку ЄС, а також зміну квот на ввезення європейських товарів.

Як повідомлялося, до України почали більше завозити продуктів з-за кордону: торік на 19% зріс імпорт агропродукції. У Державній митній службі зазначають, що 2021-го купили товарів на понад вісім мільярдів доларів. Основним постачальником залишилися країни Європейського Союзу. Зросли також поставки і з країн Азії, Латинської Америки та Африки.

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