"Український слід" у вибухах на "Північних потоках": у Німеччині та США відреагували

У Німеччині та США відреагували на скандальну публікацію журналістів, що до диверсій на російських "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". Там заявили, що потрібно дочекатись офіційних результатів розслідування.

Про це пише Reuters.

У Федеральному уряді Німеччини відмовились коментувати інформацію про ймовірну причетність до підривів на газопроводах "української групи".

"Федеральна прокуратура розслідує цю справу з початку жовтня 2022 року. Таким чином, вона має суверенітет над процедурою", – йдеться в коментарі.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США очікують на дані розслідування.

"Ми вважаємо, і президент Байден сказав про це, що це акт саботажу. Але ми повинні дозволити цим розслідуванням завершитися, і лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути або не бути доцільними", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, американське видання New York Times з посиланням на анонімних чиновників, які мають дані розвідки США заявило, що до диверсії на "Північних потоках" може бути причетна "проукраїнська група". А офіційний Київ міг не знати про те, що таке планується.

Розгерметизація ниток "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2" у Балтійському морі поблизу острова Борнгольм сталася 26 вересня 2022 року.

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