Українським чиновникам можуть урізати зарплати: у Раді назвали ліміт

Народні депутати України подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік про обмеження рівня зарплат чиновників лімітом у 80 тис. грн на місяць.

Про це повідомив нардеп, очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Гетманцев зазначив, що на період війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений, і саме тому з’явилася ініціатива про обмеження рівня зарплат чиновників.

«З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць», — йдеться у повідомленні народного депутата.

Він зазначив, що це обмеження не зачепить тих, хто беру участь «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони».

Гетманцев закликав колег із парламенту приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, затверджений Кабінетом міністрів проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає значне збільшення соціальних стандартів та коригування оплати праці бюджетників. Мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн на місяць. Посадовий оклад I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки підвищиться до 3 470 грн.