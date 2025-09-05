- Дата публікації
Український бізнес ніколи не платив за світло більше, ніж у ЄС — Центр Разумкова
Ціни на електроенергію в Україні залишаються нижчими за сусідні країни ЄС, попри підвищення граничних тарифів у пікові години.
Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
«Починаючи із 1 вересня 2025 року ціни на електроенергію у нашій торгівельній зоні (РДН базова): Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща в Україні є найнижчими. Так, у Польщі ціна становила 5 вересня — 111,7 євро/МВт-год, Румунії — 109,9, Словаччині — 105,8, Україні — 63,37», — наголосив експерт.
Він розвінчав поширені заяви промисловців про різке подорожчання електрики після зміни прайс-кепів.
«Стала очевидна маніпуляція деяких промисловців,що після підняття граничних цін у пікові години в Україні говорили, що у нас зростуть ціни на 40%», — зазначив Омельченко.
За його словами, у кінцевих рахунках для бізнесу Україна все одно залишається конкурентною на фоні ЄС.
«Інші складові кінцевої ціни для комерційного сегменту (тариф ОСП, ОСР, постачання плюс податки) у країнах ЄС в середньому суттєво вищі. Тому навіть у окремі періоди високих цін на РДН кінцева ціна е/е ніколи не перевищувала середньоєвропейську», — пояснив експерт.
Омельченко також підкреслив, що прайс-кепи не мають підміняти конкуренцію.
«На жаль, в Україні ще не всі учасники ринку розуміють, що згідно з правилами ЄС встановлені прайс-кепи не повинні регулювати ціни на ринку, а покликані встановлювати цінову стелю на випадок надзвичайних обставин. У більшості країн ЄС за останні 20 років ця стеля ніколи не досягалася взагалі», — зазначив він.
На його думку, головне завдання Регулятора — створити прозорі правила гри.
«Регулятор має встановлювати прозорі та однакові правила для усіх учасників ринку з метою розвитку конкуренції в інтересах споживачів. А у нас із цим проблеми через недолуге ПСО та створену систему неплатежів на балансуючому ринку», — зазначив Омельченко.
Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що нові обмеження цін у вечірні години не лише впорядкували ринок електроенергії, а й створили
додаткові стимули для інвесторів у відновлювану енергетику.