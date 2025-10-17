Український бізнесмен отримав престижну міжнародну премію Stevie Awards

Реклама

Про це стало відомо з повідомлення підприємця, CEO ТМ КОЛВІ Олександра Крошки.

Швайченко здобув золоту нагороду (GOLD) у номінації «Кращий підприємець у сфері комп’ютерних послуг».

Stevie Awards була заснована у США понад 20 років тому та щорічно відзначає досягнення компаній і керівників з усього світу у сферах менеджменту, інновацій, маркетингу, технологій та клієнтського сервісу. У конкурсі беруть участь представники більш ніж 70 країн.

Напередодні вручення нагороди Іван Швайченко опублікував статтю для Forbes, у якій наголосив на ключовій ролі центрів обробки даних у развитку цифрової інфраструктури та штучного інтелекту. Підприємець зазначив, що нове покоління дата-центрів є основою конкурентоспроможності бізнесів і держав у сучасну епоху обчислювальної інфраструктури.