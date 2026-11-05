Доларові єврооблігації України різко здорожчали / © Associated Press

Реклама

Українські доларові єврооблігації суттєво зросли в ціні після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США. Учасники ринку пов’язують позитивну динаміку з очікуваннями посилення американської військової підтримки України на тлі змін у політичному балансі Вашингтона.

Про це пише Bloomberg.

Реклама

4 листопада українські суверенні облігації з купонною ставкою 4,5% і терміном погашення 2034 року додали в ціні понад один цент. Їхня вартість перевищила 63 центи за долар номіналу, досягнувши найвищого рівня за останній місяць.

Реклама

Інвестиційний директор Aberdeen Investments Віктор Сабо зазначив, що раніше настрої інвесторів погіршувалися через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України.

За даними видання та аналітиків ринку, інвестори розраховують, що посилення позицій Демократичної партії у Конгресі США зменшить ризики припинення чи скорочення американської військової та розвідувальної підтримки України, а також збереже доступ до систем зв’язку на кшталт Starshield

Проміжні вибори у США 2026 року — що відомо

Демократична партія США за результатами проміжних виборів здобула 51 місце в Сенаті, необхідне для контролю над верхньою палатою Конгресу. Демократи перемогли в кількох штатах, де раніше сенаторські посади обіймали республіканці, зокрема в Техасі, Айові та Огайо. Крім того, демократи отримали більшість в Палаті представників, де для контролю необхідно 218 місць.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Крістель Шальдемозе позитивно оцінила результати проміжних виборів до Конгресу США та висловила сподівання, що вони сприятимуть підтримці України. Серед можливих позитивних наслідків вона також назвала просування «зеленого переходу» та розвиток відносин із зовнішнім світом. Водночас Шальдемозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати зміцнювати власні позиції та зберігати самостійність.

Реклама

Отримавши контроль над обома палатами Конгресу, демократи зможуть винести нові пакети підтримки Києва на голосування та спробувати подолати президентське вето.

Водночас Трамп зберігає значні повноваження у зовнішній політиці, тому розраховувати на автоматичну зміну курсу Вашингтона поки що зарано.

Президент України Володимир Зеленський також сподівається, що зміна політичного балансу у США призведе до посилення підтримки Києва.

«Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання їй допомоги», — заявив Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів