Український ГМК втратив половину обсягів через війну — топменеджер Метінвесту

Реклама

Про це повідомив Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора компанії Ріната Ахметова, під час виступу на події Radio NV у Києві.

«До війни ми планували інвестиції на $1,2 млрд, зберігали довгострокове планування. Тепер стратегія — максимум на місяць, бо ситуація змінюється щодня», — пояснив він.

Попри зменшення експорту вдвічі, Метінвест залишається ключовим експортером країни. «Обсяги експорту впали удвічі, хоча ми залишаємося найбільшим приватним експортером. Але це означає, що вся економіка ослабла вдвічі, і ми більше не такі сильні, як були раніше», — резюмував він.

Реклама

Також Водовіз повідомив, що компанія досі не отримала реальної фінансової підтримки з програми Ukraine Facility, попри задекларовані $8 млрд допомоги для бізнесу.