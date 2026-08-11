Українці можуть менше платити за світло: як справді легко зекономити на комуналці

Лічильник / © УНІАН

Реклама

Зараз в Україні ціна електроенергії для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт·год Однак є можливість платити менше за споживання електроенергії вночі, адже в цей період застосовується коефіцієнт 0,5.

ТСН.ua пояснює, як розраховується нічний тариф та як зекономити на комуналці.

Реклама

Скільки коштує світло вночі

За двозонного обліку нічний період триває від 23:00 до 07:00. У ці години електроенергія за чинної фіксованої ціни коштує 2,16 грн за кВт·год.

Реклама

Решту доби — від 07:00 до 23:00 — розрахунок відбувається за базовою ціною 4,32 грн за кВт·год. Тобто нічний коефіцієнт удвічі зменшує вартість кіловата саме в нічному проміжку, але не змінює денну ціну.

Зазначимо, що Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованої ціни 4,32 грн за кВт·год для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року.

Як порахувати можливу економію

Кожна кВт·год, яку двозонний лічильник зафіксував у нічні години, коштує на 2,16 грн менше за базову ціну. Щоб оцінити можливу економію, помножте нічне споживання за місяць на 2,16 грн.

Наприклад, за 100 кВт·год нічного споживання різниця становитиме 216 грн.

Реклама

Нічний тариф може бути корисним тим, хто регулярно користується потужними електроприладами. Частину побутових процесів можна планувати на ніч.

У матеріалі про нічний тариф 2026 року також ми пояснювали, як відрізняються часові зони та коефіцієнти для тризонного лічильника.

Що не варто плутати з нічним тарифом

Нічний тариф — це режим розрахунку за двозонного лічильника, а не окрема загальна ціна на електроенергію для всіх українців. Знижка застосовується тільки до обсягу, який прилад зафіксував у нічні години.

Також не слід змішувати нічний коефіцієнт із ціною 2,64 грн за кВт·год для електроопалення. Це окрема сезонна умова, яка не є нічним тарифом і має власні підстави застосування.

Реклама

Що перевірити перед переходом

Перед тим як розраховувати майбутню економію, варто перевірити:

чи встановлений у помешканні саме двозонний лічильник;

чи має прилад коректно розділяти денне й нічне споживання;

чи є технічна можливість перейти на такий облік;

які умови та порядок звернення діють у постачальника або оператора системи розподілу.

Якщо лічильник не підтримує двозонний облік, сама зміна часу використання електроприладів не дасть змоги отримати ціну 2,16 грн за кВт·год. Спочатку потрібно підтвердити тип обліку та технічні умови, а вже потім оцінювати потенційну вигоду.

Новини партнерів