Українці можуть оформити базову соціальну допомогу через «Дію»: як розраховують виплату

Базова соціальна допомога

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В Україні продовжує діяти експериментальний проєкт із надання базової соціальної допомоги сім’ям із низькими доходами. Її розмір не є однаковим для всіх, виплату розраховують окремо для кожної сім’ї з урахуванням її складу та доходів. Експериментальний проєкт базової соціальної допомоги стартував 1 липня 2025 року.

Базова величина, яку використовують під час розрахунку, становить 4500 гривень. Водночас це не означає, що кожен отримувач автоматично отримує саме таку суму.

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Як розраховують базову соціальну допомогу

Розмір допомоги визначають як різницю між сукупною базовою величиною, розрахованою для всіх членів сім’ї, та її середньомісячним сукупним доходом.

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Для першого члена сім’ї, який звертається по допомогу, враховують 100% базової величини — 4500 гривень.

Таку саму суму — 4500 гривень — беруть до розрахунку для кожної дитини віком до 18 років, а також для людини з інвалідністю I або II групи.

Для кожного наступного члена сім’ї враховують 70% базової величини — 3150 гривень.

Для окремих категорій, зокрема людей, які досягли пенсійного віку, але не мають необхідного страхового стажу, діють окремі правила розрахунку.

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Отже, фактичний розмір допомоги може суттєво відрізнятися залежно від кількості членів сім’ї та її доходів.

Як оформити допомогу через «Дію»

Подати заяву на базову соціальну допомогу можна через застосунок «Дія». Для частини отримувачів онлайн-оформлення передбачає кілька кроків.

Спочатку система перевіряє інформацію про сім’ю та розраховує орієнтовний розмір щомісячної виплати.

Якщо розрахована сума влаштовує заявника, він може перейти до подання заяви, вибрати «Дія.Картку» для зарахування коштів та підписати документи за допомогою «Дія.Підпису».

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Якщо у складі сім’ї є інші повнолітні члени, їм також надсилають запрошення для підписання заяви.

У разі переходу на базову соціальну допомогу заявник підтверджує відмову від тих видів державної підтримки, які вона замінює.

Якщо ж людина лише отримала попередній розрахунок, але не подала остаточну заяву, це саме по собі не означає автоматичного припинення раніше призначених виплат.

Окрім «Дії», звернутися по базову соціальну допомогу можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Хто може отримувати допомогу

Базова соціальна допомога призначена для сімей із низькими доходами, які відповідають критеріям експериментального проєкту.

Спочатку право переходу на неї отримали сім’ї, які вже користувалися окремими видами державної підтримки, зокрема допомогою малозабезпеченим сім’ям, виплатами на дітей одиноким матерям, допомогою багатодітним сім’ям та тимчасовою допомогою дітям, батьки яких не сплачують аліменти або місцеперебування яких невідоме.

Від 1 жовтня 2025 року коло потенційних отримувачів було розширено на інші сім’ї та осіб, які відповідають вимогам експериментального проєкту.

Водночас можливість подати заяву саме онлайн через «Дію» може залежати від категорії отримувача та технічної доступності послуги.

Через що можуть відмовити у виплаті

Під час призначення допомоги враховують не лише доходи сім’ї, а й майновий стан та інші встановлені критерії.

Зокрема, допомогу можуть не призначити, якщо члени сім’ї мають на депозитних рахунках кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень або облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 тисяч гривень.

Обмеження також стосуються сімей, у власності яких є друга квартира або будинок. Водночас із цього правила передбачено низку винятків — наприклад, для житла на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях, зруйнованого чи непридатного для проживання житла, окремих об’єктів у спільній власності та деяких інших випадків.

Ще один критерій стосується транспорту. Право на допомогу може бути втрачено, якщо сім’я має більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менше 15 років. Для окремих транспортних засобів також передбачено винятки.

Крім того, значення має зайнятість працездатних членів сім’ї. Якщо людина працездатного віку тривалий час не працює, не навчається, не служить, не займається підприємницькою діяльністю і не перебуває на обліку в центрі зайнятості, це може стати підставою для відмови. Водночас правила передбачають винятки, зокрема для людей, які здійснюють догляд або мають інші поважні причини.

На який термін призначають виплату

Базову соціальну допомогу призначають на 6 місяців.

Надалі її виплата може автоматично подовжуватися, якщо сім’я й надалі відповідає встановленим умовам, але не довше строку дії експериментального проєкту.

Таким чином, 4500 гривень у цій програмі є не фіксованою сумою виплати, а показником для її розрахунку. Остаточний розмір допомоги визначають індивідуально залежно від складу та доходів конкретної сім’ї.

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