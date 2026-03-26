Українці можуть отримати 4000 дол. від однієї з країн ЄС: хто має шанс

Чеська організація People in Need відкрила приймання заявок на гранти до 4000 дол. для майбутніх підприємців. Програма діє у двох областях України та спрямована на підтримку вразливих верств населення.

Про це повідомила чеська гуманітарна організація People in Need.

Чеська організація «Людина в біді» за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва оголосила грантову програму для фізичних осіб із обмеженими фінансовими можливостями, які планують розпочати власну справу. Максимальний розмір допомоги — до 4000 дол.

Програма охоплює окремі громади у двох областях України. Дніпропетровська область: Кривий Ріг, Павлоград, Дніпро, а також Дніпровський і Самарівський райони.

Харківська область: Берестинський, Харківський, Лозівський, Богодухівський і Чугуївський райони. Участь можуть брати мешканці цих територій, зокрема внутрішньо переміщені особи, які фактично там проживають.

Хто може подати заявку на грант від People in Need?

Грант доступний для повнолітніх осіб (18+), які:

мають низький рівень доходу;

втратили роботу, бізнес або значну частину доходів через війну;

готові офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність (ФОП або юрособа) та працювати в межах проєкту.

Низьким вважається дохід, що не перевищує 8320 грн на одну особу в домогосподарстві за останні пів року.

Перевага надаватиметься:

людям з інвалідністю;

ВПО;

одиноким батькам або опікунам;

людям віком 50+;

представникам етнічних меншин;

ветеранам.

Основні умови участі у проєкті

Учасники повинні:

раніше не отримувати бізнес-гранти від «Людина в біді»;

бути готовими зареєструвати бізнес;

обрати дозволену сферу діяльності (без аграрного сектору, оборонки, алкоголю, тютюну тощо);

реалізувати бізнес-ідею протягом 60 днів (до 31 липня 2026 року).

На що можна витратити грант?

Фінансування дозволяється спрямувати на:

відновлення або закупівлю обладнання й активів;

оренду та облаштування приміщення;

зарплату (до 30% суми, на 1 місяць);

сировину (до 30%);

навчання персоналу;

маркетинг, рекламу, консультаційні послуги та інші витрати, пов’язані з бізнесом.

Що не фінансується?

Грантові кошти не покривають витрати на нерухомість і землю, алкоголь і тютюн, борги, податки, закордонні поїздки, транспортні засоби, фармацевтику, добрива, військове чи спеціалізоване обладнання, предмети розкоші, азартні ігри та інші заборонені категорії.

Як відбувається відбір на отримання гранту?

Конкурс проводитиметься у два етапи:

технічний відбір — перевірка відповідності заявки базовим вимогам; оцінювання — аналіз бізнес-ідеї, фінансового плану, ризиків, маркетингової стратегії та потенційного впливу на громаду.

Фінальне рішення ухвалюватиме спеціальна комісія.

Умови фінансування

Грант виплачуватиметься у два етапи:

30% — після підписання угоди; 70% — після реєстрації бізнесу.

Після реалізації проєкту учасники мають прозвітувати про використання коштів.

Додаткова підтримка

Учасники також отримають безкоштовне навчання та менторську підтримку (онлайн або офлайн) з тем: бухгалтерія, фінанси, реєстрація бізнесу, управління та інші.

Як подати заявку на отримання гранту?

Для участі потрібно:

заповнити грантову заявку;

підготувати і завантажити бюджет;

ознайомитися з рекомендаціями щодо бізнес-планування.

Дедлайн подавання заявок — 31 березня 2026 року.

Важливі умови:

від одного домогосподарства допускається лише одна заявка;

не всі заявки проходять відбір — подання не гарантує отримання гранту;

учасникам повідомлять про результати електронною поштою.

Допомога українським біженцям у ЄС — останні новини

До слова, в Ірландії планують поступово згорнути програму Accommodation Recognition Payment, за якою власники житла отримують виплати за розміщення українських біженців. Суму допомоги планують скоротити від 600 до 400 євро на місяць, а саму програму — остаточно закрити до березня 2027 року.

Своєю чергою Австрія визначила картку Rot-Weiß-Rot Karte Plus (RWR+) основним механізмом легалізації для українців після завершення тимчасового захисту, який подовжено до 4 березня 2027 року. Для переходу на цей дозвіл необхідно мати статус переміщеної особи та офіційний стаж роботи (повне страхування) мінімум 12 місяців за останні два роки. Вимоги на 2026 рік включають знання німецької мови на рівні А1, наявність житла, дійсного паспорта та підтвердження чистого доходу після вирахування витрат: від 1 308,39 євро на особу, 2 064,12 євро на пару та по 201,88 євро на дитину.