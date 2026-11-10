Українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги: хто має право

Гроші / © УНІАН

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Жителі Стецьківського старостинського округу на Сумщині (Сумський район) можуть отримати одноразову грошову допомогу на зиму.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

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Хто може отримати грошову допомогу

Зазначається, що офіційне оформлення виплат стартувало 9 листопада. Розмір грошової допомоги становить 5 000 гривень на одне домогосподарство. Виплата здійснюється одному уповноваженому представнику родини.

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Право на фінансову підтримку мають громадяни, які зареєстровані та фактично проживають на території Стецьківського старостинського округу. Обов’язковою умовою є відсутність реєстрації заявника як внутрішньо переміщеної особи в інших регіонах України.

Перелік документів та порядок подачі

Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2026 року. Для оформлення допомоги необхідно особисто надати оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місця проживання або довідку ВПО;

довідку про склад сім’ї, видану ЦНАПом міста Суми;

підтвердження фактичного місця проживання від старости округу;

письмову згоду інших повнолітніх членів родини (за наявності).

«У заяві обов’язково потрібно зазначити банківський рахунок заявника для перерахування допомоги», — наголошують у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Куди звертатися для подання документів:

с. Стецьківка: Сектор управління сільськими територіями (вул. Сумська, 20). м. Суми: Департамент соціального захисту населення (вул. Харківська, 35).

Грошова допомога в Україні — останні новини

Нагадаємо, українці можуть скористатися державною програмою, яка передбачає виплату 2000 гривень. Однак для отримання коштів необхідно відповідати певним вимогам і дотримуватися встановлених правил.

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