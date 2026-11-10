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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги: хто має право

На Сумщині стартувало оформлення одноразової зимової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень. Однак отримати виплату зможуть не всі охочі — є важлива умова.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Гроші

Гроші / © УНІАН

Жителі Стецьківського старостинського округу на Сумщині (Сумський район) можуть отримати одноразову грошову допомогу на зиму.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Хто може отримати грошову допомогу

Зазначається, що офіційне оформлення виплат стартувало 9 листопада. Розмір грошової допомоги становить 5 000 гривень на одне домогосподарство. Виплата здійснюється одному уповноваженому представнику родини.

Право на фінансову підтримку мають громадяни, які зареєстровані та фактично проживають на території Стецьківського старостинського округу. Обов’язковою умовою є відсутність реєстрації заявника як внутрішньо переміщеної особи в інших регіонах України.

Перелік документів та порядок подачі

Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2026 року. Для оформлення допомоги необхідно особисто надати оригінали та копії таких документів:

  • паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;

  • витяг про реєстрацію місця проживання або довідку ВПО;

  • довідку про склад сім’ї, видану ЦНАПом міста Суми;

  • підтвердження фактичного місця проживання від старости округу;

  • письмову згоду інших повнолітніх членів родини (за наявності).

«У заяві обов’язково потрібно зазначити банківський рахунок заявника для перерахування допомоги», — наголошують у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

Куди звертатися для подання документів:

  1. с. Стецьківка: Сектор управління сільськими територіями (вул. Сумська, 20).

  2. м. Суми: Департамент соціального захисту населення (вул. Харківська, 35).

Грошова допомога в Україні — останні новини

Нагадаємо, українці можуть скористатися державною програмою, яка передбачає виплату 2000 гривень. Однак для отримання коштів необхідно відповідати певним вимогам і дотримуватися встановлених правил.

Раніше ми писали, що для пенсіонерів віком від 65 років в Україні гарантовано підвищений мінімальний розмір пенсійної виплати за умови дотримання певних вимог.

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