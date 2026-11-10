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Українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги: хто має право
На Сумщині стартувало оформлення одноразової зимової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень. Однак отримати виплату зможуть не всі охочі — є важлива умова.
Жителі Стецьківського старостинського округу на Сумщині (Сумський район) можуть отримати одноразову грошову допомогу на зиму.
Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.
Хто може отримати грошову допомогу
Зазначається, що офіційне оформлення виплат стартувало 9 листопада. Розмір грошової допомоги становить 5 000 гривень на одне домогосподарство. Виплата здійснюється одному уповноваженому представнику родини.
Право на фінансову підтримку мають громадяни, які зареєстровані та фактично проживають на території Стецьківського старостинського округу. Обов’язковою умовою є відсутність реєстрації заявника як внутрішньо переміщеної особи в інших регіонах України.
Перелік документів та порядок подачі
Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2026 року. Для оформлення допомоги необхідно особисто надати оригінали та копії таких документів:
паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;
витяг про реєстрацію місця проживання або довідку ВПО;
довідку про склад сім’ї, видану ЦНАПом міста Суми;
підтвердження фактичного місця проживання від старости округу;
письмову згоду інших повнолітніх членів родини (за наявності).
«У заяві обов’язково потрібно зазначити банківський рахунок заявника для перерахування допомоги», — наголошують у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.
Куди звертатися для подання документів:
с. Стецьківка: Сектор управління сільськими територіями (вул. Сумська, 20).
м. Суми: Департамент соціального захисту населення (вул. Харківська, 35).
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